Кулбергс: «У нас нет резинового бюджета!»

В эфире обсуждались актуальные проблемы латвийской экономики, в том числе внедрение "Зеленого курса" в ЕС.

"Для этого есть конкретные расчеты. Мы увидим, что возьмем заем вне очереди, и это разрешат, я наперед говорю это - разрешат! Но в любом случае это заем, который нам придется отдавать. Одновременно, до 2030 года, чтобы осуществить "Зеленый курс", чтобы получить результат, нам нужно 13 миллиардов евро. У нас есть 2,5 миллиарда, 10-11 миллиардов нет! А мы еще хотим инвестировать. Мы еще хотим инвестировать в Rail Baltica", - предупреждает депутат.

"У нас нет резинового бюджета, который можно было бы растянуть!" - заявил далее Кулбергс, прокомментировавший в эфире также санкции ЕС против России и отказ Латвии от российского газа.