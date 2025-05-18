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Кулбергс: «У нас нет резинового бюджета!»

TV24 18 мая, 2025 10:08

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"Все это должно быть рационально. И, конечно, есть две чаши весов. Латвия находится в решающей ситуации, мы видим это и по бюджету - оборона, безопасность и климат, "Зеленый курс". Обоими этими вещами невозможно одновременно жонглировать в финансовом плане", - заявил в интервью телеканалу TV24 в программе Ziņu TOP депутат 14-го Сейма Андрис Кулбергс.

В эфире обсуждались актуальные проблемы латвийской экономики, в том числе внедрение "Зеленого курса" в ЕС.

"Для этого есть конкретные расчеты. Мы увидим, что возьмем заем вне очереди, и это разрешат, я наперед говорю это - разрешат! Но в любом случае это заем, который нам придется отдавать. Одновременно, до 2030 года, чтобы осуществить "Зеленый курс", чтобы получить результат, нам нужно 13 миллиардов евро. У нас есть 2,5 миллиарда, 10-11 миллиардов нет! А мы еще хотим инвестировать. Мы еще хотим инвестировать в Rail Baltica", - предупреждает депутат.

"У нас нет резинового бюджета, который можно было бы растянуть!" - заявил далее Кулбергс, прокомментировавший в эфире также санкции ЕС против России и отказ Латвии от российского газа.

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