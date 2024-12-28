Кто в Риге борется с крысами? (ВИДЕО)

Оно пользуется популярностью, особенно в "ТикТоке", где им многие восхищаются. Некоторые комментаторы почему-то предполагают, что лиса может быть бешеной, что вряд ли возможно - она не могла бы охотиться. Многие хвалят лису за то, что она поймала крысу, которых в Риге становится все больше:

- В центре Риги столько крыс, что хоть кто-то их погоняет.

- Какая молодчинка! Храбрая лисичка!

Не обошлось и без политики:

- Увы, у нас нет лисы, которая боролась бы с крысами в Сейме!

- Лато Лапса не считается?

- Я забыл про него. При всем уважении, нам еще какую-нибудь лису надо.

- Шакала надо.

К сожалению, фото иллюстративное - на видео слишком слабое освещение.