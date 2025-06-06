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«Кто не оказывает давления на РФ — соучастник»: Зеленский

© Deutsche Welle 6 июня, 2025 16:09

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне новой массированной российской атаки призвал мировое сообщество решительно усилить давление на Москву. "В общей сложности во время сегодняшней атаки было использовано более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических. Ранения получили 49 человек. На данный момент подтверждена гибель трех человек. Россия должна понести ответственность за это", - написал он в своем микроблоге на платформе Х в пятницу, 6 июня.

"С первых минут этой войны Россия наносит удары по городам и селам, уничтожая все живое. Мы уже сделали многое совместно с миром, чтобы Украина могла защищаться. Но именно сейчас настал момент, когда Америка, Европа и весь мир могут остановить эту войну, усилив давление на Россию. Если кто-то не оказывает давления и дает войне время забирать жизни - это соучастие и ответственность за происходящее. Нужно действовать решительно", - подчеркнул Зеленский.

Более 400 дронов за ночь по Украине

По данным Воздушных сил ВСУ Украина Россия в ходе ночных ударов по украинской территории применила в общей сложности 452 БПЛА и ракет различных видов: 407 ударных дронов Shahed, шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 36 крылатых ракет Х-101, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. При этом силы ПВО уничтожили или подавили средствами РЭБ 406 целей.

Наиболее мощным атакам подверглись Киеви Тернополь. В Киеве погибли трое спасателей, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. В Тернополе пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. "Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", - сообщил глава города Сергей Негода. Он отметил, что россияне совершили "самую массовую воздушную атаку на область".

В Львовской области в результате ударов дронами и крылатыми ракетами получил повреждения промышленный объект в Дрогобычском районе, в ряде сел под Львовом есть проблемы с работой линий электропередач, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В Луцке Волынской области частично разрушен жилой дом, пострадали пять человек.

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