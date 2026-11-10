Инициатива Министерства культуры предусматривает масштабную реорганизацию Фонда общественной интеграции (SIF), который сейчас распределяет государственную поддержку СМИ. Часть его программ предлагается передать министерствам и Государственной канцелярии, а финансирование журналистских проектов поручить NEPLP.
Главная опасность, по мнению журналистского сообщества, заключается в том, что одна и та же структура сможет одновременно наказывать СМИ и распоряжаться деньгами, необходимыми для их работы. Редакция, решившая расследовать деятельность NEPLP или оспорить решение совета, неизбежно окажется перед вопросом: не повлияет ли её критика на шансы получить государственное финансирование?
Ассоциация подчёркивает, что для возникновения самоцензуры вовсе не обязательно отдавать журналистам прямые указания или угрожать санкциями. Достаточно ситуации, когда редактор, выбирая тему расследования, вынужден учитывать возможную реакцию учреждения, от которого зависит финансирование.
Особенно уязвимыми могут оказаться региональные издания и редакции, занимающиеся расследовательской и аналитической журналистикой. Для многих из них государственная поддержка остаётся важным условием подготовки общественно значимых материалов.
LŽA напоминает, что NEPLP уже располагает широкими полномочиями по надзору за электронными СМИ, включая проверки содержания, выдачу разрешений на вещание и рассмотрение административных нарушений. Передача ему Фонда поддержки СМИ распространит влияние совета также на печатные и цифровые издания.
Дополнительные вопросы вызывает механизм формирования самого NEPLP: его членов избирает Сейм. Следовательно, чем больше полномочий получит совет, тем выше станет политическая значимость решений о его составе, предупреждает ассоциация.
Журналисты не отрицают необходимости реформировать Фонд общественной интеграции, однако считают, что существующие проблемы следует решать повышением прозрачности, усилением роли независимых экспертов и сокращением политического влияния, а не концентрацией новых полномочий в одном учреждении.
Ассоциация ссылается и на рекомендации Совета Европы, согласно которым государственная поддержка СМИ должна распределяться на основе заранее определённых, объективных и прозрачных критериев с соблюдением редакционной независимости.
Правительство намерено рассмотреть предложения Министерства культуры 10 ноября. Проект предусматривает подготовку до 11 января 2027 года концептуального доклада о реформировании SIF.
Помимо передачи Фонда поддержки СМИ в ведение NEPLP, рассматривается перераспределение программ поддержки неправительственных организаций, обучения латышскому языку, интеграции меньшинств и помощи семьям. Предлагается также пересмотреть состав совета SIF и возможность переименования фонда.
Латвийская ассоциация журналистов призывает правительство отказаться от передачи MAF медиарегулятору и разработать новую модель совместно с профессиональными организациями. Она должна предусматривать независимую экспертизу проектов, прозрачные решения, предотвращение конфликта интересов и возможность обжалования результатов конкурсов.
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