Главная опасность, по мнению журналистского сообщества, заключается в том, что одна и та же структура сможет одновременно наказывать СМИ и распоряжаться деньгами, необходимыми для их работы. Редакция, решившая расследовать деятельность NEPLP или оспорить решение совета, неизбежно окажется перед вопросом: не повлияет ли её критика на шансы получить государственное финансирование?

Ассоциация подчёркивает, что для возникновения самоцензуры вовсе не обязательно отдавать журналистам прямые указания или угрожать санкциями. Достаточно ситуации, когда редактор, выбирая тему расследования, вынужден учитывать возможную реакцию учреждения, от которого зависит финансирование.