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Крупная распродажа Keysoff в середине года! Пожизненные права на использование MS Office 2021 Pro теперь за 28 €!

Реклама Редакция PRESS 25 июня, 2025 11:08

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Крупная распродажа Keysoff в середине года! Пожизненные права на использование MS Office 2021 Pro теперь за 28 €! Большие скидки также на оригинальные ключи Windows!

На этой неделе в полном разгаре полугодовая распродажа, но важно не поддаваться обещаниям скидок и покупать вещи, которые стоят своих денег, независимо от того, в распродаже они или нет. Удивительно, что один из самых продуктивных и широко используемых программных пакетов в настоящее время продается по самой низкой цене, по крайней мере, что касается крупных сторонних розничных продавцов, таких как Keysoff. Если вы ищете лучшие приложения Microsoft, такие как Word, Excel и PowerPoint, и не хотите быть привязанными к регулярным лицензионным платежам, связанным с моделью подписки, Microsoft Office 2021 Pro — подходящая для вас покупка. Совместите его с оригинальной Windows 11 Pro, и вы откроете для себя безграничные возможности продуктивности.

В течение ограниченного времени в рамках среднегодовой распродажи Keysoff вы можете приобрести Office 2021 Pro всего за 35,64 € и одним простым платежом получить пожизненный доступ к лучшим приложениям для повышения продуктивности. Только в Keysoff вы можете приобрести оригинальные ключи Microsoft по очень доступным ценам. Это предложение на Office 2021 Professional Plus действительно только для Windows 10 или Windows 11. В рамках распродажи Keysoff в середине года также доступны ключи Windows 11 Professional — приобретите оригинальный ключ Windows 11 Pro сейчас всего за 13,55 €. Инвестируйте в этот ключ, чтобы получить доступ к широкому спектру функций производительности и безопасности, разработанных для цифровой эпохи. Keysoff обеспечивает мгновенную цифровую доставку для быстрой и эффективной установки. Такое отличное предложение распродается за считанные секунды. Купите его сейчас!

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«Я не знаю, пейте ибуметин»: врач отказался выслушать русскоязычного пациента. Лиана Ланга уважает!

Важно 20:53

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Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

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Не на того напали: как мошенники пытались обработать латвийского телеведущего

Выбор редакции 20:45

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Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

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Пить или не пить: что нам продают под видом кваса?

Важно 20:41

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Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

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Опубликована декларация саммита НАТО: что в ней?

Важно 20:30

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НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

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Путина обманули, войну пора заканчивать: Трамп

Важно 20:27

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Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

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Трамп: из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы война закончилась

Мир 20:00

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Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

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Латвийский след в «свадьбе» 9-летней украинской девочки с 22-летним британцем в парижском Диснейленде

Выбор редакции 19:43

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В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

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