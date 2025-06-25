Крупная распродажа Keysoff в середине года! Пожизненные права на использование MS Office 2021 Pro теперь за 28 €!
Крупная распродажа Keysoff в середине года! Пожизненные права на использование MS Office 2021 Pro теперь за 28 €! Большие скидки также на оригинальные ключи Windows!
На этой неделе в полном разгаре полугодовая распродажа, но важно не поддаваться обещаниям скидок и покупать вещи, которые стоят своих денег, независимо от того, в распродаже они или нет. Удивительно, что один из самых продуктивных и широко используемых программных пакетов в настоящее время продается по самой низкой цене, по крайней мере, что касается крупных сторонних розничных продавцов, таких как Keysoff. Если вы ищете лучшие приложения Microsoft, такие как Word, Excel и PowerPoint, и не хотите быть привязанными к регулярным лицензионным платежам, связанным с моделью подписки, Microsoft Office 2021 Pro — подходящая для вас покупка. Совместите его с оригинальной Windows 11 Pro, и вы откроете для себя безграничные возможности продуктивности.
В течение ограниченного времени в рамках среднегодовой распродажи Keysoff вы можете приобрести Office 2021 Pro всего за 35,64 € и одним простым платежом получить пожизненный доступ к лучшим приложениям для повышения продуктивности. Только в Keysoff вы можете приобрести оригинальные ключи Microsoft по очень доступным ценам. Это предложение на Office 2021 Professional Plus действительно только для Windows 10 или Windows 11. В рамках распродажи Keysoff в середине года также доступны ключи Windows 11 Professional — приобретите оригинальный ключ Windows 11 Pro сейчас всего за 13,55 €. Инвестируйте в этот ключ, чтобы получить доступ к широкому спектру функций производительности и безопасности, разработанных для цифровой эпохи. Keysoff обеспечивает мгновенную цифровую доставку для быстрой и эффективной установки. Такое отличное предложение распродается за считанные секунды. Купите его сейчас!
Никаких подписок! Специальные цены действуют только в течение одной недели!
- Office 2021 Professional Plus - 35,64 €
- Office 2019 Professional Plus - 25,69 €
- Office 2016 Professional Plus - 15,69 €
- Windows 11 Professional - 1 ПК - 13,55 €
- Windows 11 Home - 1 компьютер - 13,25 €
- Windows 10 Professional - 1 компьютер - 8,45 €
- Windows 10 Home - 1 компьютер - 8,25 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 ПК - 12,25 €
- Office 2021 Home and Business для Mac - 79,79 €
- Office 2019 Home and Business для Mac - 49,99 €
Поделитесь этими непревзойденными наборами ключей со своими друзьями прямо сейчас!
- Office 2021 Professional Plus - 2 ключа - 66,95€ (33,48€/ключ)
- Office 2021 Professional Plus - 3 ключа - 90,95€ (30,32€/ключ)
- Office 2021 Professional Plus - 5 компьютеров - 145,95 € (29,19 € за компьютер)
- Office 2019 Professional Plus - 2 ключа - 49,69 € (24,85 € / ключ)
- Office 2019 Professional Plus - 3 ключа - 69,69€ (23,23€/ключ)
- Office 2019 Professional Plus - 5 компьютеров - 109,69 € (21,94 € за компьютер)
- Windows 11 Professional - 2 ключа - 25,75 € (12,88 € / ключ)
- Windows 11 Professional - 3 ключа - 35,50 € (11,83 € / ключ)
- Windows 11 Professional - 5 ключей - 54,95 € (10,99 € / ключ)
- Windows 11 Home - 2 ключа - 24,55 € (12,28 € / ключ)
- Windows 10 Professional - 2 ключа - 15,25 € (7,63 € / ключ)
- Windows 10 Professional - 5 ключей - 34,25 € (6,85 € / ключ)
- Windows 10 Home - 2 ключа - 15,15 € (7,58 € / ключ)
Большие скидки! Наборы со скидкой 62% (Код скидки:SKK62）
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - комплект - 46,60 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - комплект - 37,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - комплект - 41,82 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - комплект - 32,37 €
- Microsoft Project Professional 2021 - 25,70 €
- Microsoft Visio Professional 2021 - 22,97 €
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