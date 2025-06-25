Крупная распродажа Keysoff в середине года! Пожизненные права на использование MS Office 2021 Pro теперь за 28 €! Реклама Редакция PRESS 25 июня, 2025 11:08 Реклама

Крупная распродажа Keysoff в середине года! Пожизненные права на использование MS Office 2021 Pro теперь за 28 €! Большие скидки также на оригинальные ключи Windows!

На этой неделе в полном разгаре полугодовая распродажа, но важно не поддаваться обещаниям скидок и покупать вещи, которые стоят своих денег, независимо от того, в распродаже они или нет. Удивительно, что один из самых продуктивных и широко используемых программных пакетов в настоящее время продается по самой низкой цене, по крайней мере, что касается крупных сторонних розничных продавцов, таких как Keysoff. Если вы ищете лучшие приложения Microsoft, такие как Word, Excel и PowerPoint, и не хотите быть привязанными к регулярным лицензионным платежам, связанным с моделью подписки, Microsoft Office 2021 Pro — подходящая для вас покупка. Совместите его с оригинальной Windows 11 Pro, и вы откроете для себя безграничные возможности продуктивности.

В течение ограниченного времени в рамках среднегодовой распродажи Keysoff вы можете приобрести Office 2021 Pro всего за 35,64 € и одним простым платежом получить пожизненный доступ к лучшим приложениям для повышения продуктивности. Только в Keysoff вы можете приобрести оригинальные ключи Microsoft по очень доступным ценам. Это предложение на Office 2021 Professional Plus действительно только для Windows 10 или Windows 11. В рамках распродажи Keysoff в середине года также доступны ключи Windows 11 Professional — приобретите оригинальный ключ Windows 11 Pro сейчас всего за 13,55 €. Инвестируйте в этот ключ, чтобы получить доступ к широкому спектру функций производительности и безопасности, разработанных для цифровой эпохи. Keysoff обеспечивает мгновенную цифровую доставку для быстрой и эффективной установки. Такое отличное предложение распродается за считанные секунды. Купите его сейчас!

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