Кремль предложил Киеву «предпринять какие-то действия» для переговоров с Москвой

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. Есть юридический запрет. Пока не видим никаких действий», — добавил он.

С утверждениями о том, что переговоры Москвы и Киева невозможны из-за запрета Владимира Зеленского ранее неоднократно выступал Владимир Путин.

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что если мирное соглашение между Украиной и Россией должно не будет подписано в ближайшее время, то Вашингтон может прекратить посреднические усилия.

В субботу Песков говорил, что во время четвертой встречи Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на прошлой неделе президент России «повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий».