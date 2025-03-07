Крайне важный витамин: почему вареные яйца полезнее сырых? Реклама Редакция PRESS 7 марта, 2025 15:16 Реклама

Все дело в биотине – наверное, самом загадочном и крайне важном витамине для наших нервной системы, печени, кожи, волос, ногтей, а также для нормального развития плода.

Начнем с того, что биотин — это водорастворимое органическое вещество, имеющее еще три названия: витамин H, кофермент R и витамин B7.

Когда ученые в начале прошлого века открыли это вещество, они назвали его витамином Н, что означает «Haar und Haut» – в переводе с немецкого «волосы и кожа». Собственно биотин и сегодня чаще всего упоминают именно в контексте своей необходимости для здоровья и красоты волос. Кроме того, доказано, что дефицит этого соединения связывают с возникновением себорейного дерматита и красных чешуйчатых высыпаний на коже.

Однако биотин не так прост! Думаете, почему его еще называют коферментом? Он выполняет роль внутреннего регулятора здоровья. Витамин В7 активно участвует в метаболизме жиров, белков, углеводов и в ряде других важных процессов, происходящих в организме. То есть биотин не только улучшает нашу внешность (хотя это, безусловно, важно), но также влияет на здоровье в целом.

Известно, что дефицит биотина в период беременности может вызвать, что страшно, врожденные дефекты у потомства. Кроме того, этот витамин может быть весьма полезен страдающим сахарным диабетом, так как доказана его способность снижать уровень глюкозы.

Опять же слово «биотин» происходит от греческого слова «биотос», которое можно перевести как «жизнь», «подпитка» или «животворящий». Если это понимать, сразу начинаешь оценивать значение этого вещества, от которого, как говорят ученые, напрямую зависит качество нашей жизни.

Говоря просто, биотин помогает организму преобразовывать пищу в энергию, необходимую нам для полноценного существования. Кстати, именно поэтому организм вынужден сам заботиться о продуцировании определенного количества этого вещества в кишечнике, делает он это при помощи бактерий.

Хоть наш умный организм и производит биотин для своего счастья, то есть правильного функционирования, подчас «продукции этого завода» по разным причинам не хватает.

К нехватке этого соединения в организме могут приводить: диеты, ограничивающие поступление биотина с пищей; заболевания ЖКТ (панкреатит, язва и т. д.); перенесенные операции на желудке или кишечнике; курение, что вызывает повышенную деградацию биотинаи что способствует развитию его дефицита; злоупотребление алкоголем, врожденные наследственные нарушения обмена веществ (дефицит биотинидазы, фенилкетонурия и т. д.), цирроз печени; дисбактериоз из-за лечения антибиотиками и сульфаниламидами.

(!) Как понять, что биотина вдруг стало недоставать? Об этом могут сказать такие признаки, как выпадение волос, ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи. Нередко дефицит проявляется в сухости и покраснении кожи вокруг рта, носа, глаз. Слабость, депрессия, сонливость или бессонница, потеря аппетита, тошнота, ощущение жжения или покалывания в руках и ногах, боли в мышцах, частые расстройства желудка, трещины в уголках рта, трудности при ходьбе — все это тоже возможно при нехватке биотина.

Биотин мы можем «добыть», почаще употребляя такие продукты, как мясо и субпродукты, дрожжи, сыр и другие молочные продукты, бананы, брокколи, дрожжевой хлеб, авокадо, печень (куриная и говяжья), бобовые культуры, цветная капуста, зелень, грибы, и более всего этого витамина именно в вареных яйцах.

Вот мы и подошли к вопросу о самых полезных блюдах из яиц. Если человек ест сырые яйца, то это, в общем-то, вкусно. Но биотина в таком случае он не получит - от слова «вообще». Фокус в том, что хотя в желтке нужного нам витамина хоть отбавляй – очень много, но в белке того же яйца есть вещество авидин, которое напрочь блокирует усвоение биотина. При этом в вареном или жареном яйце сам авидин денатурируется и становится для витамина В7 безопасным.

Ну а если вы понимаете, что волосы стали истончаться и покидать голову, в аптеке вам наверняка предложат как различные пищевые добавки с небольшим содержанием биотина, так и лекарственный безрецептурный препарат, содержащий 10 мг биотина (максимально допустимая доза для взрослого человека) под названием Beotebal.

Данный препарат может помочь при дефиците биотина, признаки которого мы перечислили выше. Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата.

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!