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Корень аира – натуральная поддержка пищеварения и здоровья

Реклама Редакция PRESS 29 мая, 2025 12:00

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Корень аира (Acorus calamus) на протяжении столетий использовался как эффективное средство для облегчения проблем с пищеварением и укрепления организма. Он содержит множество ценных природных веществ, таких как эфирные масла, витамины, дубильные вещества и другие активные вещества, которые помогают улучшить пищеварение, уменьшить боли в желудке и вздутие живота, а также поддерживают общее состояние здоровья.

Компания Nature’s Alchemy использовала силу корня аира в своем последнем продукте GastroCare+, предназначенном для поддержки пищеварительной системы. В состав этого продукта входит тщательно отобранный экстракт корня аира, который улучшает пищеварение, помогает снять дискомфорт в желудке и способствует общему укреплению здоровья.

Состав корня аиры особенно богат – он содержит терпены (например, пинен, камфен, борнеол), сесквитерпеноиды (элемен, каламин), гликозид акорин, эфирные масла, дубильные вещества, витамины С и В, крахмал, йод и алкалоид каламин. Азалия, входящая в состав эфирных масел, содержание которых может достигать 80%, отличается противовоспалительными, спазмолитическими и антибактериальными свойствами.

«Корень аира — растение с мощными целебными свойствами: его натуральные активные ингредиенты помогают не только желудку, но и общему балансу организма», — говорит эксперт Nature’s Alchemy. «Таким образом, корень аира может заменить легкие лекарства от изжоги, спазмолитики (противосудорожные средства) и некоторые натуральные противовоспалительные средства, но его не следует использовать в качестве полноценной альтернативы более тяжелым группам лекарств без консультации с врачом».

Свойства корня аира широко известны и в народной медицине – он не только помогает пищеварению, но и действует как антисептик и мочегонное средство, тем самым поддерживая здоровье почек и мочевыводящих путей. Особую ценность представляет вещество азарон, которое является основным действующим веществом эфирного масла аира и обладает противовоспалительными и спазмолитическими свойствами, помогающими уменьшить спазмы и воспаление желудка.

При наружном применении отвар корня аира способствует укреплению волос — уменьшает их выпадение и стимулирует рост новых волос, делая волосы более крепкими и здоровыми.

Однако следует помнить, что корень аира не подходит беременным женщинам, детям до 12 лет и людям с индивидуальной непереносимостью. Перед применением продукта рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Nature's Alchemy предлагает высококачественные, научно обоснованные натуральные продукты, в том числе GastroCare+ с экстрактом корня аира. Продукт доступен онлайн на сайтах: www.kalmessakne.lv и www.naturesalchemy.eu.

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

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