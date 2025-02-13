Контролируемый занос? В Риге BMW влетела в дерево. ФОТО

Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.