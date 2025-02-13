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Контролируемый занос? В Риге BMW влетела в дерево. ФОТО

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 13:21

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LETA

В рижском микрорайоне Гризинькалнс автомобиль BMW врезался в дерево. ДТП произошло на улице Августа Деглава.

Судя по следам колес, машина вполне могла въехать в стену или витрину, или сбить прохожих.

Обстоятельства выясняются.

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А рельсы в Россию взорвать: глава совета Латвийской торгово-промышленной Бергс предлагает забыть о транзите. ВИДЕО

Важно 13:56

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Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.

Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.

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Переворот в ТЦ Akropole Rīga

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В самый большой в Латвии магазин Maxima XXX внесены существенные изменения, во что вложено свыше 500 000 евро!

В самый большой в Латвии магазин Maxima XXX внесены существенные изменения, во что вложено свыше 500 000 евро!

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Естественного снега не дождались: в Бикерниеки открыли лыжную трассу с искусственным снегом

Новости Латвии 13:38

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В Бикерниекском лесу открыта лыжная трасса с искусственным снегом вокруг Линэзерса, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

В Бикерниекском лесу открыта лыжная трасса с искусственным снегом вокруг Линэзерса, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

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Латковскис: на следующей неделе ждём предложений о рестарте правительства

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

На следующей неделе мы надеемся получить предложение о рестарте правительства, заявил газете "Diena" член "Нового Единства", председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис.

На следующей неделе мы надеемся получить предложение о рестарте правительства, заявил газете "Diena" член "Нового Единства", председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис.

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Вернутся в Латвию и запретят всем говорить по-латышски? В России провели «конференцию по Балтии»

Важно 13:21

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Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает заявления латвийских прокремлевских активистов, в том числе уже находящихся в розыске, сделанные на организованной в России конференции, сообщили в службе.

Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает заявления латвийских прокремлевских активистов, в том числе уже находящихся в розыске, сделанные на организованной в России конференции, сообщили в службе.

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«Хуже Мюнхена». Реакция европейских политиков на заявления Трампа о переговорах с Путиным

Важно 13:17

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Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.

Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.

Читать