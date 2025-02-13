Судя по следам колес, машина вполне могла въехать в стену или витрину, или сбить прохожих.
Обстоятельства выясняются.
В рижском микрорайоне Гризинькалнс автомобиль BMW врезался в дерево. ДТП произошло на улице Августа Деглава.
Судя по следам колес, машина вполне могла въехать в стену или витрину, или сбить прохожих.
Обстоятельства выясняются.
Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.
Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс в программе “Открытый разговор” на Латвийском радио 4 заявил, что рельсы, ведущие в Россию, хорошо бы взорвать.
В самый большой в Латвии магазин Maxima XXX внесены существенные изменения, во что вложено свыше 500 000 евро!
В самый большой в Латвии магазин Maxima XXX внесены существенные изменения, во что вложено свыше 500 000 евро!
В Бикерниекском лесу открыта лыжная трасса с искусственным снегом вокруг Линэзерса, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).
В Бикерниекском лесу открыта лыжная трасса с искусственным снегом вокруг Линэзерса, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).
На следующей неделе мы надеемся получить предложение о рестарте правительства, заявил газете "Diena" член "Нового Единства", председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис.
На следующей неделе мы надеемся получить предложение о рестарте правительства, заявил газете "Diena" член "Нового Единства", председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис.
Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает заявления латвийских прокремлевских активистов, в том числе уже находящихся в розыске, сделанные на организованной в России конференции, сообщили в службе.
Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает заявления латвийских прокремлевских активистов, в том числе уже находящихся в розыске, сделанные на организованной в России конференции, сообщили в службе.
Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.
Многие европейские политики уже вечером среды отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о его скорой встрече с Путиным и рассуждения Трампа и его министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть потерянные Украиной земли нереально. Одни заявили, что без Украины и Европы мирные переговоры невозможны, другие — что такие словесные уступки еще до начала переговоров означают предательство интересов и Украины, и Запада.