"Каждый день приносит что-то новое. Сегодня узнал, что 1200 евро на бумаге - это конкурентоспособная зарплата. С чем эта зарплата конкурирует?" - задается вопросом в своем твите спортивный журналист Улдис Страутманис.

Далее в комментариях он дополнил свою мысль: "Туда надо еще и мотивационное письмо прислать. Со стороны это звучит примерно так: напиши, что тебя, человека с высшим образованием, знаниями английского, водительскими правами категории "В" и опытом, мотивирует работать за 930 евро на руки?"

Естественно, такой пост удостоился множества откликов - вот некоторые из них.

- Вопрос, кто идет на такие зарплаты? Я знаю, что есть кто-то, но это неправильно. У меня только что молодой человек без образования и опыта, но с хорошей культурой труда получил работу за 2000 евро на бумаге - в промышленности. Плюс работодатель предложил покрыть расходы на переезд в другой город.

- Пока будут отчаявшиеся люди, которые работают за такие зарплаты, до тех пор такие зарплаты и будут. Зачем кому-то платить больше, если можно найти альтернативу за более низкую зарплату? Однако, если тебя трудно заменить, требуй больше, чем написано в объявлении, если ты в самом деле хочешь эту работу.

- В Риге нормальная зарплата начинается со 1500 евро в месяц на руки. Основной комплект для выживания на одну персону. Аренда квартиры - 450-650 евро, коммуналка - 150-250 евро. Еда - около 400 евро в месяц. Еще машину надо содержать, лизинг, другие платежи.

- Меня тоже это удивляет, так как у меня 1200 евро было еще три года назад, и это было в обслуживании клиентов, без образования и опыта. Теперь такие зарплаты вижу у специалистов, инфляция продолжается, а зарплаты за ней совсем не успевают.

- В Латвии до сих пор, видимо, говорить о зарплате - табу, поэтому и есть такие люмпены, кто готов работать за гроши.

- Зарплата конкурирует с выживанием.

- Попробуйте найти другую работу за 1200 евро. Огромная проблема.

- Зарплата, способная конкурировать с гранью бедности.