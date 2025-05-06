Командор Большого креста: бывший глава спецслужб Литвы получил орден от Ринкевича

«Поздравляем Д. Яунишкиса с вручением государственной награды Латвии. На торжественной церемонии регалии звания Командора Большого креста ордена Виестура ему вручил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс», — говорится в сообщении посольства Латвии в Литве, опубликованном во вторник в Facebook.

В апреле Яунишкис приступил к работе в качестве посла при НАТО. До этого он два срока полномочий возглавлял ДГБ, работал в военной системе, командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Литвы, служил в миссии в Афганистане.