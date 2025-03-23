«Когда начнут карать нарушителей на велосипедах?!» Отвечает замначальника Рижской муниципальной полиции

"Я не собирал статистику, сколько велосипедистов было наказано за разного рода нарушения, но могу сказать, что мы контролируем. Конечно, очевидно, что это езда в состоянии опьянения, ну, когда человек чуть с велосипеда не падает... Кроме того, это езда по встречной, въезд под запрещающий знак, въезд на запретные территории, пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора", - Аронов перечислил нарушения, за которые были наказаны велосипедисты в столице.

Планируются ли на лето специальные кампании, чтобы более строго надзирать за велосипедистами? На это Аронов ответил: "Мы планируем, что наши сотрудники тоже будут патрулировать улицы на велосипедах, как это бывает каждый год. Это довольно удобно, если речь идет о теплом и сухом сезоне. Тогда сотрудники на велосипедах способны осуществлять контроль намного лучше, чем пешеходы".

Сколько будет таких патрульных? Аронов сообщил, что "нельзя заставить сотрудников" патрулировать на велосиедах, так как отдельного велопатрульного подразделения нет, но это будут примерно 16-20 сотрудников РМП. Перед началом летнего сезона собирают сведения о сотрудниках, которые хотят участвовать в таком патрулировании, так как их нужно заранее обеспечить снаряжением - специальной обувью, куртками, жилетами и так далее.