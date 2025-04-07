Клуйнис: время работает на Россию — «Неаткарига»

"Актуальные события 2025 года открывают глаза на то, каким грандиозным блефом с самого начала было основание НАТО 76 лет назад, 4 апреля.

Основатели и участники НАТО до сих пор представляют собой кружок пафицистов под лозунгом "мы должны уничтожить Войну и Классы сейчас же и до конца в убеждении, что наше малодушие или неудача позволят им одержать над нами на сей раз уже решающую и окончательную победу". Это слова из книги Арнольда Тойнби "Цивилизация перед судом истории" (Civilization on Trial).

(...)

Первое издание этой книги датировано 1948 годом. Ее выпуск незадолго до основания НАТО не позволяет оправдываться, что в то время было иначе, чем сейчас. Нет, цель НАТО с момента основания организации - не воевать, с одним-единственным исключением. НАТО обязуется воевать только против войны, то есть против тех, кто воюет. В отношении нашего времени и той части мира, которая поддается обзору из Латвии, это означает, что НАТО не воюет с Россией и находится на грани войны с Украиной. Россия ведь четко и ясно сказала и при каждом удобном случае продолжает удостоверять, что не воюет ни в Украине, ни где-либо еще в мире. Россия за мир, ради которого - да - проводит спецоперацию в Украине. А слово "спецоперация" - это ведь совсем другое слово, чем "война". Кто не слышит и не понимает, что это два совершенно разных слова?!

Два совершенно разных слова не различают или круглые невежды, или поджигатели войны - желающие прийти к власти или удержать ее политики, военные промышленники и люди с психическими отклонениями с уклоном в насилие. Они все вместе выдумали войну в Украине как повод для развязывания войны, если бы удалось втолковать НАТО, что война против войны в Украине была бы борьбой за мир. Однако мы можем быть почти совершенно уверены, что НАТО на эти подлые провокации не поддастся и продолжит бороться за мир, точно так же, как и Россия. Поймите же, что настало последнее время образумить украинцев! Пусть они прекращают вопить о какой-то войне в Украине, в которую должны ввязаться еще и другие.

Повторение некоторых тезисов российской пропаганды действительно можно назвать грехом по отношению к здравому смыслу, но наше возмущение не лишает силы эту пропаганду. Если Россия по-прежнему способна воевать вот уже более трех лет с момента своего полномасштабного вторжения в Украину, то скорее благодаря своей пропаганде, чем Совдепии, из запасов оружия, которые та оставила, снова и снова удается выковырять и подготовить хотя бы к одному выезду на поле боя в Украине очередную последнюю танковую колонну.

Обещать, что сила российской пропаганды исчезнет, если удастся объяснить, почему правящие круги стран-учредительниц НАТО принимают российскую пропаганду, значило бы хотеть слишком многого. Скорее наоборот, объяснение будет о том, почему эта сила стала непреодолимой. Чисто технически России достаточно назвать войну "спецоперацией", потому что Тойнби назвал войну злом, а о спецоперациях не упоминал. В странах, расположенных по обеим сторонам Атлантического океана в Северном полушарии, люди действительно мыслят так, как для них написал Тойнби, хотя 99% нынешних западников о нем вообще не слышали.

Тойнби прав в том, что все пришедшие в упадок цивилизации оставили свидетельства о таких действиях, которые следует трактовать как коллективное сумасшествие. Проявления безумия бывают разными, к ним Запад теперь добавил уничтожение Войны и Классов во имя благороднейших целей.

(...)

НАТО, основанное, чтобы не воевать, в каких-то комбинациях событий все же было бы способно воевать до момента, когда в роли пушечного мяса должны были оказаться родившиеся после 1990 года и воспитанные в убеждении, что имеют право жить без никаких обязанностей, среди которых война - реальная война, какую мы (хотя и при посредничестве СМИ) видим в Украине, - является экстравагантностью, непостижимой их разумом и организмом. Это почти невероятно точное совпадение: первую войнушку для выяснения реакции НАТО российский диктатор Путин организовал в Грузии в 2008 году соответственно календарю военнообязанности времен СССР, когда в армию призывали 18-летних (1990+18=2008).

НАТО уже тогда констатировало, что подразделений, способных серьезно воевать, в его распоряжении нет, но и Россия на тот момент еще не была готова к настоящей войне. НАТО притворилось, будто не понимает смысла и серьезности случая с Грузией, но Путин именно поэтому понял, что к войне стоит готовиться. Шансы России одолеть НАТО становятся больше с каждым мгновением пропорционально тому, как в армиях стран-участниц и в структурах самого НАТО штатные места занимают люди, способные воевать лишь в такой войне, которая в действительности представляет собой одну из компьютерных игр".