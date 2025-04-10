Китай отрицает участие своих солдат в войне против Украины

Китай не направлял своих военнослужащих в Украину воевать на стороне России, власти КНР требуют от своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия, заявил в среду, 9 апреля, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о пленении украинской армией китайских наемников.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта (в Украине - Ред.), избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности, воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Линь Цзянь добавил, что правительство КНР проводит проверку озвученной накануне президентом Украины Владимиром Зеленским информации о пленении в Донецкой области китайских граждан.

8 апреля Зеленский сообщил, что на фронте в Донецкой области бойцы ВСУ взяли в плен двух граждан КНР, воевавших в составе российских войск. По его словам, у пленных были документы, подтверждающие их китайское гражданство. Зеленский опубликовал видео с этими пленными и утверждал, что у Киева есть информация о гражданах КНР, воюющих и в других подразделениях российской армии, но подробностей не привел. Президент поручил главе МИД Украины "немедленно связаться с Пекином".

В США заявили, что информация о возможном участии граждан КНР в войне в Украине вызывает обеспокоенность. "Китай остается ключевым источником поддержки России в войне против Украины", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Она напомнила, что Китай обеспечивает поставки в Россию порядка 80 процентов продукции двойного назначения, использующейся для ведения войны.

В Кремле информацию о китайских пленных отказались комментировать. "Я никак не могу прокомментировать эту информацию", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.