Тимофею, Артему и Ксении: Кирсис подарил родившейся в Риге тройне по ложечке

Дети появились на свет 4 апреля, но пока находятся в больнице. Тимофею, Артему и Ксении Кирисис подарил серебряные ложечки.

«Рига очень гордится уже второй семьей с тройняшками этой весной! Как отец двоих маленьких детей, я прекрасно понимаю, что для семьи Бычковских это не только тройное счастье, но и тройная ответственность и забота. Желаю молодым родителям сил, терпения и согласия, а малышам — крепкого здоровья и быстрого роста», — отметил мэр во время встречи с семьей.

Rīga ļoti lepojas ar jau otrajiem šī pavasara trīnīšiem! Ļoti labi apzinos,ka Bičkovsku ģimenē šī ir trīskārša laime, atbildība un rūpes,tādēļ novēlu jaunajiem vecākiem izturību un saticību! Rīt FAL komitejā lemsim par vienreizēju pabalstu ģimenei no pašvaldības 7500 eiro apmērā. pic.twitter.com/N7rSZMF7kc — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) April 9, 2025

Напомним, кроме подарков семья получила от Риги пособие в размере 7500 евро.