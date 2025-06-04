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Каждый пятый латвиец не хочет даже слышать о выборах. «Избиратель устал!», — утверждают политологи (1)

Редакция PRESS 4 июня, 2025 14:48

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По данным опроса центра Norstat, проведенного по заказу LSM.lv, около 22% жителей Латвии не следят и не планируют следить за предстоящими выборами в самоуправления. Это немного меньше, чем в начале апреля, когда равнодушных к выборам было 28%. По мере приближения дня голосования интерес к выборам начал увеличиваться: с 40% в апреле до 55% в конце мая. Всё больше людей знакомятся с кандидатами и программами, особенно в регионах Латвии.

Наибольший рост интереса наблюдается в Латгалии и Видземе. В Риге, Курземе и Земгале интерес тоже вырос, но не так значительно. Люди, указавшие свою национальность как «латыш», в среднем проявляют больше интереса к выборам, чем респонденты других национальностями.

Ведущий эксперт центра «Providus» Ивета Кажока считает, что низкий интерес к выборам связан с отсутствием ярких различий между политическими силами и усталостью от политики. По её словам, для латвийского избирателя типично принимать решение в последние дни — вплоть до самой даты голосования. Она сомневается, что активность на выборах 7 июня превысит уровень 2021 года, когда она составила рекордно низкие 34%. Тем более, что тогда выборы не проводились в Риге.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выражает осторожный оптимизм: по её данным, 35% граждан планируют обязательно голосовать, 13% — точно не пойдут на выборы. При этом в пресс-релизе ЦИК указывается, что потенциальная явка может достичь 73%. Однако эксперты относятся к этой оценке скептически, считая такую активность для муниципальных выборов в Латвии маловероятной.

Декан факультета социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс также не ожидает роста явки. Он указывает на разочарование избирателей в политике и ощущение бессилия что-либо изменить.

Ивета Кажока предполагает, что выборы всё же покажут, кто именно решил прийти на участки, и возможно, удастся понять, в каких регионах нашлись стимулы для участия. Интерес также вызывает, смогут ли новые политические силы привлечь к урнам равнодушных. Пока это сделать сложно — в муниципальной политике не хватает действительно альтернативных предложений.

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