Наибольший рост интереса наблюдается в Латгалии и Видземе. В Риге, Курземе и Земгале интерес тоже вырос, но не так значительно. Люди, указавшие свою национальность как «латыш», в среднем проявляют больше интереса к выборам, чем респонденты других национальностями.

Ведущий эксперт центра «Providus» Ивета Кажока считает, что низкий интерес к выборам связан с отсутствием ярких различий между политическими силами и усталостью от политики. По её словам, для латвийского избирателя типично принимать решение в последние дни — вплоть до самой даты голосования. Она сомневается, что активность на выборах 7 июня превысит уровень 2021 года, когда она составила рекордно низкие 34%. Тем более, что тогда выборы не проводились в Риге.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выражает осторожный оптимизм: по её данным, 35% граждан планируют обязательно голосовать, 13% — точно не пойдут на выборы. При этом в пресс-релизе ЦИК указывается, что потенциальная явка может достичь 73%. Однако эксперты относятся к этой оценке скептически, считая такую активность для муниципальных выборов в Латвии маловероятной.

Декан факультета социальных наук Латвийского университета Янис Икстенс также не ожидает роста явки. Он указывает на разочарование избирателей в политике и ощущение бессилия что-либо изменить.

Ивета Кажока предполагает, что выборы всё же покажут, кто именно решил прийти на участки, и возможно, удастся понять, в каких регионах нашлись стимулы для участия. Интерес также вызывает, смогут ли новые политические силы привлечь к урнам равнодушных. Пока это сделать сложно — в муниципальной политике не хватает действительно альтернативных предложений.