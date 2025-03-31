«Каждый четвертый иностранный студент — гражданин Индии»: министерство взялось навести порядок

По данным МОН, за последние десять лет число иностранных студентов в Латвии удвоилось. В 2024 году в латвийских вузах обучались 11 542 иностранных студента, большинство, или почти 6000 студентов - в Рижском университете им. Страдиньша и Рижском техническом университете. Еще около 1500 студентов получали образование в Высшей школе информационных систем и менеджмента.

Из общего числа иностранных студентов 72% являются гражданами третьих стран, что на 15 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. Примерно каждый четвертый иностранный студент в Латвии - гражданин Индии, а каждый десятый прибыл из Узбекистана.

Средний процент отсева иностранных студентов в 2023/2024 учебном году составил 37%, но примерно столько же отсеивается и местных студентов, отметила Левада.

Для составления объективной картины не хватает полной информации об иностранных студентах, которые начали и закончили обучение, так как Государственная информационная система образования начала сбор данных только в 2018 году, при этом многие студенты взяли академические отпуска.

Представитель МОН не назвала вузы, где наблюдается самый высокий процент отсева иностранных студентов, но признала, что некоторые вузы попадали в поле зрения министерства неоднократно и тогда ситуацию проверяет Государственная служба качества образования в сотрудничестве с МОН.

Согласно закону об иммиграции, вузы обязаны сообщать в Государственную пограничную охрану, если иностранный студент без уважительных причин не является на учебу более двух недель. Если продолжительность обучения не превышает трех лет, студент может взять один академический отпуск, а по более продолжительным учебным программам - до двух академических отпусков. Иностранные студенты могут менять высшее учебное заведение не более двух раз.

Левада отметила, что большинство вузов добросовестно выполняют требования закона. "Мы доверяем вузам. Абсолютное большинство [иностранных студентов] приехали в Латвию с целью учебы", - заявила она.

Представитель МОН также отметила, что в настоящее время отсутствует регулирование деятельности агентов по привлечению студентов. Бывают случаи, когда агенты недобросовестно пытаются обойти систему и добиться приема студента в вуз.

С целью повышения ответственности агентов по привлечению студентов и поступления в учебные заведения Латвии по-настоящему заинтересованных иностранных студентов МОН разработало план действий, который предусматривает повышение требований по успеваемости для приема иностранных студентов и особое внимание к вопросу об иностранных студентах в процессе аккредитации вузов.

Если вуз имеет высокий процент отказа в выдаче виз, может быть ограничено его право на прием иностранных студентов. Если вуз не отчитывается об отчисленных студентах, административная ответственность может быть возложена на ректора вуза.

Кроме того, планируется разработать государственную стратегию интернационализации высшего образования, а также пересмотреть возможности приглашения учащихся на программы короткого цикла, программы среднего профессионального, неформального образования и профессионального совершенствования.

Вопрос об иностранных студентах планируется решать поэтапно, отметила Левада, упомянув о работе над совершенствованием закона об иммиграции. "Часть требований мы планируем включить в него", - отметила она.