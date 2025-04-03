Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Как стать опекуном родственницы, у которой душевное расстройство: житейское

«Семь секретов» 3 апреля, 2025 11:14

Юридическая консультация 0 комментариев

"После аварии у моей троюродной сестры установлены некоторые нарушения сознания. Она сейчас лежит в больнице из-за перелома черепа. Доктор говорит, что восстановление сознания возможно, но нужно время. Так как у нее нет ни мужа, ни детей, ни других родственников, кроме меня, могу ли я обратиться в суд, чтобы на себя оформить временную опеку над сестрой?"

Согласно статье 3642 Гражданского закона, в отношении лица, которое имеет расстройства душевного характера или другие расстройства здоровья и которое не способно понимать значение своего действия или не способно управлять своим действием, суд может установить временное попечительство без ограничения дееспособности в установленном Гражданским процессуальным законом порядке, если:

1) это срочно необходимо в интересах лица;

2) расстройства являются временными;

3) лицо своей активной деятельностью не способно причинить себе вред.

Суд учреждает временное попечительство на срок, не превышающий двух лет.

Временное попечительство устанавливается, если оно является единственным способом защиты интересов лица.

Суд, устанавливая временное попечительство, налагает на попечителя обязанность вести только определенные дела. Ведение определенных дел связывается с упорядочиванием неотложных дел лица или обеспечением его основных нужд или ухода за ним.

Попечительство над взрослым устанавливается судом, а конкретный попечитель назначается сиротским судом.

Кто может обратиться в суд

Положения Гражданско-процессуального закона устанавливают, что заявление об ограничении дееспособности лица вследствие психического или иного расстройства здоровья и об установлении над ним попечительства может быть подано самим лицом, его детьми, родными братьями и сестрами, родителями, супругом или прокурором.

В заявлении должно быть указано, какое ограничение дееспособности предполагается применить к лицу, и приложены доказательства, подтверждающие необходимость ограничения дееспособности в интересах лица. Дело об установлении ограничений дееспособности лица и установлении опеки вследствие психического или иного расстройства здоровья суд рассматривает с участием представителя сиротского суда и прокурора.

Следовательно, вы не можете подать в суд заявление об ограничении дееспособности лица вследствие психического или иного расстройства здоровья и об установлении над ним попечительства, поскольку вы не являетесь родными сестрами. Поэтому вам следует обратиться к прокурору с просьбой подать в суд вышеуказанное заявление в отношении вашей сестры.

Поскольку вопрос об установлении попечительства достаточно сложный, рекомендуем вам обратиться к адвокату за подробной консультацией и за составлением документов для подачи в прокуратуру.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать