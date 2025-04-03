Как стать опекуном родственницы, у которой душевное расстройство: житейское

Согласно статье 3642 Гражданского закона, в отношении лица, которое имеет расстройства душевного характера или другие расстройства здоровья и которое не способно понимать значение своего действия или не способно управлять своим действием, суд может установить временное попечительство без ограничения дееспособности в установленном Гражданским процессуальным законом порядке, если:

1) это срочно необходимо в интересах лица;

2) расстройства являются временными;

3) лицо своей активной деятельностью не способно причинить себе вред.

Суд учреждает временное попечительство на срок, не превышающий двух лет.

Временное попечительство устанавливается, если оно является единственным способом защиты интересов лица.

Суд, устанавливая временное попечительство, налагает на попечителя обязанность вести только определенные дела. Ведение определенных дел связывается с упорядочиванием неотложных дел лица или обеспечением его основных нужд или ухода за ним.

Попечительство над взрослым устанавливается судом, а конкретный попечитель назначается сиротским судом.

Кто может обратиться в суд

Положения Гражданско-процессуального закона устанавливают, что заявление об ограничении дееспособности лица вследствие психического или иного расстройства здоровья и об установлении над ним попечительства может быть подано самим лицом, его детьми, родными братьями и сестрами, родителями, супругом или прокурором.

В заявлении должно быть указано, какое ограничение дееспособности предполагается применить к лицу, и приложены доказательства, подтверждающие необходимость ограничения дееспособности в интересах лица. Дело об установлении ограничений дееспособности лица и установлении опеки вследствие психического или иного расстройства здоровья суд рассматривает с участием представителя сиротского суда и прокурора.

Следовательно, вы не можете подать в суд заявление об ограничении дееспособности лица вследствие психического или иного расстройства здоровья и об установлении над ним попечительства, поскольку вы не являетесь родными сестрами. Поэтому вам следует обратиться к прокурору с просьбой подать в суд вышеуказанное заявление в отношении вашей сестры.

Поскольку вопрос об установлении попечительства достаточно сложный, рекомендуем вам обратиться к адвокату за подробной консультацией и за составлением документов для подачи в прокуратуру.