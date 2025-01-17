Как скорее уснуть: врач предложил простой метод борьбы с бессонницей

Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, что проблемы со сном могут меняться с возрастом, а также быть вызваны болезнями или употреблением кофеина. Несколько бессонных ночей не всегда проблема, но если это влияет на повседневную жизнь, нужно обращать внимание.

Уолтерс предлагает интересный способ: перед сном думать о случайных и бессмысленных словах и стараться их визуализировать — например, корова, листья, бутерброд. Это помогает отвлечься от тревожных мыслей, которые мешают заснуть, и помогает расслабиться.

«Этот способ - перестроить или организовать ваши мысли - очень похож на перетасовку колоды карт. По сути, это отвлекает вас от осознанных мыслей, которые могут не дать вам заснуть», объясняет врач.