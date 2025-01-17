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Как скорее уснуть: врач предложил простой метод борьбы с бессонницей

Редакция PRESS 17 января, 2025 10:54

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Засыпание ночью может быть сложным для многих. Даже если мы чувствуем усталость, сон не всегда приходит. Причины бессонницы могут быть разными, и для полноценного сна важно соблюдать его регулярность, иначе повседневная жизнь страдает. Врач из Денвера, дерматолог Скотт Уолтерс, предлагает простой метод, который помогает заснуть за несколько минут, рассказывает «Daily Star».

Национальная служба здравоохранения Великобритании объясняет, что проблемы со сном могут меняться с возрастом, а также быть вызваны болезнями или употреблением кофеина. Несколько бессонных ночей не всегда проблема, но если это влияет на повседневную жизнь, нужно обращать внимание.

Уолтерс предлагает интересный способ: перед сном думать о случайных и бессмысленных словах и стараться их визуализировать — например, корова, листья, бутерброд. Это помогает отвлечься от тревожных мыслей, которые мешают заснуть, и помогает расслабиться.

«Этот способ - перестроить или организовать ваши мысли - очень похож на перетасовку колоды карт. По сути, это отвлекает вас от осознанных мыслей, которые могут не дать вам заснуть», объясняет врач. 

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