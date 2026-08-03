Согласно ключевому исследованию Eurofound исследованию (источник на английском языке), опубликованному в июне, примерно каждый пятый работник в ЕС говорит, что его многократно в течение месяца тревожат по рабочим вопросам за пределами обычного рабочего времени, что приводит к серьёзному дополнительному стрессу и закрепляет культуру постоянной доступности.

Такая ситуация характерна и для Великобритании: Always-On Workforce Report 2026 (источник на английском языке) компании по составлению резюме MyPerfectCV показывает, что более половины британских сотрудников ежедневно работают сверх своих обычных рабочих часов.

Контакты вне рабочего времени — один из главных факторов стресса