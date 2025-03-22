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«Как по-латышски фейспалм?» Клиентка Latvijas Pasts возмущена

Редакция PRESS 22 марта, 2025 10:54

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LETA

В странной ситуации оказалась Илона, опубликовавшая по этому поводу в соцсети "Х" пост с жалобой на Latvijas Pasts: она оплатила покупку почтовых марок через интернет-магазин и оплатила доставку, но выяснилось, что заказанный товар ей придется лично прийти и забрать в почтовом отделении.

Вот ее твит по этому поводу: "Не хотела идти на почту за филателией, потому что новое отделение далеко, поэтому купила в интернет-магазине. Заплатила 2,30 евро за доставку. Пришло в почтовый ящик извещение от почты, что я должна прийти на почту за заказом".

Илоне большинство в комментариях выражает сочувствие, делится своим личным опытом и советует обратиться в Центр защиты прав потребителей. Из Latvijas Pasts ей в четверг тоже написали - попросили прислать номер почтового отправления и пообещали разобраться. Пока неясно, чем закончилась история с ее заказом.

Вот некоторые отклики на пост Илоны:

- У меня как раз вчера был случай: пришла посылка в отделение, до которого я физически не могу добраться, заплатила за переадресацию на пакомат! Как же - через два дня посылка в другом отделении, куда я тоже не могу добраться, а не в пакомате, за который я заплатила.

- Мы уже однажды тут обсуждали, что почтовые марки - это ценная бумага или финансовый инструмент, либо что-то вроде этого. Поэтому якобы их нельзя бросать в почтовый ящик. Я это узнала лет шесть назад.

- У нас было еще эпичнее - мы специально купили домашний пакомат Latvijas Pasts, установили около дома, платили абонентскую плату. И туда нам положили извещение - прийти за посылкой на почту! И не что-то ценное, а журнал, который выписал ребенок, с приложением игрушечной машинки.

- Вчера пришлось идти в Latvijas Pasts ровно по той же причине. Они НЕИСПРАВИМЫ - почему они не кладут посылку в пакомат, а гоняют людей, было и остается загадкой. Теперь вышло еще одно "улучшение": электронную запись на очередь испортили - нужно дополнительное приложение скачать!

- Latvijas pasts - кошмарное учреждение. Сколько раз бывало заплачено за доставку до двери, а почтальон приносит листок, что мне надо идти забрать на почту. А потом удивляются, что закрывать отделения приходится.

- Как по-латышски "фейспалм"?

 

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