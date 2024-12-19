Как еще жив? В Риге задержали смертельно пьяного водителя, заснувшего за рулем

Сотрудники полиции заметили автомобиль Volvo, припаркованный на улице Дзелзавас. В машине находился мужчина, который крепко спал за рулем.

Полицейские поговорили с водителем и выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовала его бессвязная речь и замедленная реакция.

Стражи правопорядка приказали водителю выключить двигатель, но тот, не понимая, что происходит, снял ногу с педали тормоза, после чего автомобиль проехал несколько метров вперед.

Полицейские смогли остановить автомобиль и вынули ключ зажигания.

Водитель был арестован и передан сотрудникам Госполиции.

Водитель прошел алкотест, который подтвердил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако он не согласился с результатами теста. Тогда мужчину отвезли на медицинский анализ крови, который показал, что он находился под воздействием 5,34 промилле.