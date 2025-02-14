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К счетчикам воды хотят прикрутить фильтры. Угадайте, кто за них заплатит?

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 15:21

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Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону об услугах водного хозяйства, которые призваны повысить точность счетчиков воды в многоквартирных жилых домах. Жильцы получили право за свой счет, устанавливать механический фильтр для воды на входе воды в дом перед общим счетчиком.

Как указывается в аннотации к поправкам, это должно повысить и точность счетчиков воды, и качество воды.

Эти поправки необходимы, поскольку Центр защиты прав потребителей постановил: большое количество счетчиков воды являются неточными из–за механических примесей (или, говоря иначе, загрязнения). Но проблему можно решить, установив фильтры.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что неточность счетчиков воды считают значительной проблемой 34% муниципалитетов и 46% поставщиков.

Предполагается, что фильтры будут устанавливать в основном в многоквартирных домах, где сумма индивидуальных показателей квартир и общего потребления воды в здании не совпадает.

Расходы на установку фильтра должны нести сами жильцы дома. Но решение, нужны ли подобные расходы, во многом будет зависеть от самоуправлений.

Столичные водопроводчики из Rīgas ūdens сомневаются, что все это нужно.

"Мы не планируем требовать, чтобы все пользователи услуг в обязательном порядке устанавливали эти фильтры", — сообщил журналистам руководитель отдела контроля потребления Rīgas ūdens Дайнис Дрикшня.

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