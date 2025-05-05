Израиль призывает десятки тысяч резервистов в сектор Газа

В Израиле объявили о начале призыва десятков тысяч резервистов для "усиления и расширения" операций в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС, которая признана террористической в Евросоюзе и США. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 4 мая, заявила, что "усиливает давление", чтобы вернуть заложников из сектора Газа и разгромить боевиков. Военные отметили, что армия будет действовать в новых районах, чтобы уничтожить всю инфраструктуру ХАМАС как на земле, так и под землей.

Израилю и ХАМАС на переговорах при участии международных посредников не удается достичь нового соглашения о прекращении огня и освобождении оставшихся 59 израильских заложников. При этом предполагается, что в живых на данный момент находятся лишь 24 пленника. Ни один заложник не был освобожден с тех пор, как Израиль 18 марта возобновил боевые действия в секторе Газа после провала двухмесячного перемирия в войне с ХАМАС. С тех пор под контроль Израиля перешли большие участки территории сектора Газа, которые вновь покинули сотни тысяч жителей.