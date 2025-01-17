«Изображает жертву, но мы знаем, что случилось»: первая жена Тиммы высказалась о его смерти и Анне Седоковой

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Латвии ведут расследование обстоятельств гибели баскетболиста, которого 17 декабря нашли мёртвым в подъезде жилого дома в Москве. Официальная причина смерти Тиммы — суицид. Однако многие считают, что спортсмена могли довести до самоубийства. Сана Оша отреагировала на эти сообщения.

"Вся история очень травматична для всей семьи, потому что мы знаем, что случилось. Именно поэтому возбуждено уголовное дело, потому что очень многое в этой истории неясно — многое из того, что не было представлено публично. Так что я попрошу всех не использовать это слово — самоубийство", — написала она.

Оша также подробно рассказала, что происходило с Тиммой после развода с ней. Напомним, в 2019 году спортсмен ушёл от неё к певице Анне Седоковой, оставив годовалого сына. По её словам, после этого Тимма не только быстро потерял всех старых друзей, но и ограничил общение с родителями и ребёнком, которого сильно любил.

"Как спортсмен, у которого были перспективы в карьере и который заработал миллионы уже к 25 годам, растерял всё? Было продано последнее имущество в Латвии, которое обещали передать сыну после его совершеннолетия. А затем мистическая невыплата алиментов. Но я уже знаю, что за схема под ней крылась. И он не был наивным мальчиком без мозгов. Морально [это был] очень сильный мужчина, очень зрелый для своего возраста. Как [близкий] человек допустил, что всё это случилось с ним?", — заявила Оша.

Она также отметила, что Тимма хотел вернуться в семью, но его остановили. "Есть такие люди-манипуляторы, которые пользуются чужим наивным сердцем, кто наслаждается, разрушая чужие браки. Такие люди даже в такой момент (смерти. — Прим. ред.) изображают жертву. Я действительно не понимаю этой "женской морали" — да, мужчина оступился, но ведь есть брак, ребёнок, а вас просят отступить. Но нет ничего святого, только эгоизм", — написала Сана Оша.

Именно 42-летнюю Анну Седокову многие обвиняют в смерти Яниса Тиммы. Его бывший тренер утверждал, что Анна "уничтожила" его как спортсмена, а друг Марк Пугачёв отмечал, что Тимма был "одержим" Седоковой. Отец баскетболиста заявлял, что на похоронах Анну никто не ждал. А Сана Оша обвинила артистку в том, что та растратила его деньги.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. За несколько дней до смерти спортсмена они официально развелись. У пары не было совместных детей, но у Яниса остался сын Кристиан от первой супруги, с которой он судился из-за алиментов. Также семилетний сын Седоковой Гектор был близок с отчимом и после его смерти отправлял ему сообщения. После смерти Тиммы Седокова попала в больницу с нервным срывом, откуда заявила, что последние годы "жила в аду". Тем не менее недавно она возобновила выступления. Ей также уже приписывают новые отношения.