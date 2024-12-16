Из-за пожара в Пардаугаве из жилого дома эвакуировались 37 человек

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.