Из-за пожара в Пардаугаве из жилого дома эвакуировались 37 человек

В 16:16 поступил вызов на улицу Тапешу, где в подвале пятиэтажного жилого дома горело хозяйственное имущество площадью 15 квадратных метров. 37 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
В Риге, в Пардаугаве, в воскресенье из жилого дома из-за пожара были эвакуированы 37 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
В 16:16 поступил вызов на улицу Тапешу, где в подвале пятиэтажного жилого дома горело хозяйственное имущество площадью 15 квадратных метров. 37 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.
В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.
Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.
Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.
С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.
С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.
Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.
Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.
На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.
На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.
Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".
Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".