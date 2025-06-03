По его словам, ежегодно кто-то уходит из прокуратуры, и это не трагедия, однако изменения в регулировании выслуги лет могут привести к куда более серьёзным последствиям, поскольку «прокуроры, к сожалению, не верят, что их права не будут ограничены».

Стуканс оценил, что если ситуация с выслугой лет будет и дальше «качаться в ту же сторону», то многие прокуроры уйдут из системы. Возглавляемое им ведомство подсчитало: «40% прокуроров могут встать и уйти уже сегодня, если будет необдуманная реформа».

Он обратился к министру финансов Арвилу Ашерадену (JV) и Госканцелярии с просьбой «открыто и своевременно» разъяснить прокурорам планируемые изменения.

«Мы согласны с тем, что изменения необходимы, но если уйдут 40%, работа прокуратуры будет парализована», — подчеркнул Стуканс.

Ранее сообщалось, что министр финансов в этом году предложит повысить возраст выхода на льготную пенсию. В начале мая Ашераден в эфире Latvijas Radio пояснил, что возраст получения обычной пенсии в Латвии за последние годы был увеличен на 5 лет — до 65 лет, в то время как возраст выхода на льготную пенсию не изменился.

Осенью министр предложит ежегодно повышать возраст выхода на льготную пенсию минимум на шесть месяцев, предполагается, что этот процесс займёт 2,5–3 года.

Ашераден подчеркнул, что нынешняя ситуация несправедлива по отношению к остальным жителям Латвии, поскольку возраст выхода на выслугу лет остаётся неизменным. Он считает, что увеличение этого возраста стало бы также одним из способов решения проблем на рынке труда.

Попытки реформировать систему выслуги лет обсуждаются в политике уже много лет, однако никакие изменения не были приняты, в основном из-за сильного сопротивления работников затронутых отраслей и предупреждений о массовом уходе специалистов.