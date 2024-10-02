Из среднего класса в бедняки: уже 42% домохозяйств считают, что живут ниже среднего уровня

Средних домохозяйств – минус 4 %, бедных – плюс 3 %

Чаще всего к среднему классу относят себя люди с высшим образованием, состоящие в браке или живущие с партнером, имеющие детей, зарабатывающие среднюю или выше среднего зарплату.

Анализ тенденций последних лет показывает, что количество домохозяйств, относящих себя к среднему классу или к состоятельным слоям, с 2019 года в Латвии постепенно уменьшается (сократилось на 4 %), тогда как количество бедных увеличилось (выросло на 3 %).

Если сравнивать с соседними странами, то в Эстонии среди жителей наблюдается больший оптимизм — там 55% людей относят себя к среднему классу или состоятельным. В Литве этот показатель еще выше и достигает 58%.

«Исследование показывает, что финансовые вызовы в повседневной жизни заставляют жителей Латвии сомневаться, смогут ли они сохранить нынешний уровень жизни. 45% опрошенных обеспокоены тем, что в ближайшие годы (2-5 лет) не смогут удержаться в своей социальной группе», — комментирует исследование эксперт Финансового института Swedbank Эвия Кропа.

Желаемый доход в Латвии – 3 777 евро на семью из трех человек

По мнению жителей, для того чтобы отнести себя к среднему классу, доход на одного члена семьи должен составлять в среднем 1 259 евро. Примечательно, что эта сумма существенно не изменилась: в 2019 году минимальный месячный доход на одного члена семьи среднего класса составлял 1 249 евро.

Хотя в целом это кажется высоким уровнем дохода, по сравнению с мнением жителей Литвы и Эстонии он остается самым низким — в этих странах оценки составляют соответственно 1 479 и 1 611 евро на одного члена семьи.

Например, по мнению жителей, чтобы семья из трех человек могла отнести себя к среднему классу, доход должен составлять в Латвии – не менее 3 777 евро, в Литве – 4 437 евро и в Эстонии – 4 833 евро.

По сравнению с данными других стран ЕС уровень доходов латвийских домохозяйств примерно в два раза ниже. Тем не менее, тенденция положительная: в 2014 году этот показатель составлял лишь треть от среднего уровня доходов домохозяйств в ЕС.

Что может себе позволить средний класс?

Средний класс определяется не только уровнем дохода, но и тем, что с этим доходом можно себе позволить. Когда людей спрашивают, какие дополнительные критерии характеризуют домохозяйство среднего класса, чаще всего упоминаются: владение собственной недвижимостью (87 %), способность легко покрывать все обязательные ежемесячные платежи (77 %), способность позволить себе недельную поездку за границу хотя бы раз в год, способность позволить себе дополнительные расходы после всех обязательных платежей (70 %) и способность позволить себе частные и платные медицинские услуги. Меньше всего ценятся такие вещи, как высшее образование (его упомянули только 33 % респондентов) и наличие пенсионных накоплений (50).

Если оценивать, как людям удается самим соответствовать этим критериям, то самыми сложными оказываются дополнительные свободные ежемесячные расходы, возможность позволить себе платные медицинские услуги и поездку за границу.