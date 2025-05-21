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Из приграничья Сумской области эвакуированы 60% жителей

© Deutsche Welle 21 мая, 2025 12:05

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Из приграничных населенных пунктов Сумской области Украины эвакуированы уже более 60% жителей, заявили местные власти. По их данным, только за последнюю неделю от обстрелов в регионе погибли 13 мирных граждан, сообщает Deutsche Welle.

Более 60 процентов жителей граничащих с Россией районов Сумской области Украины эвакуированы оттуда в безопасное место. Об этом во вторник, 20 мая, заявил глава местной областной военной администрации Олег Григоров в эфире Первого канала украинского телевидения.

Эвакуированы 52 тысячи человек

По словам чиновника, эвакуация проводится из 202 населенных пунктов региона. Из 86 тысяч их жителей эвакуированы уже более 52 тысяч или 60,5 процента. Только за последнюю неделю число эвакуированных составило почти 2400 человек.

Сейчас около 21 тысячи жителей Сумской области не имеют электричества, около 10 тысяч - газа. В основном это те, кто живут близ границы с РФ и постоянно подвергаются обстрелам, сказал Григоров.

РФ обстреливает приграничье и наступает в Сумской области

По его данным, за последнюю неделю в Сумской области от ударов РФ погибли 13 мирных жителей. Самой смертоносной стала атака по маршрутному микроавтобусу в городе Белополье в 10 км от госграницы.

20 мая близ села Юнаковка в 5 км от границы от обстрела погибли два человека - 33-летний мужчина и 59-летняя женщина. В селе Великая Писаревка в 3 км от границы ВС РФ ударили дроном по месту, где люди получали гуманитарную помощь. Ранены двое мужчин 51 и 57 лет.

2 мая Минобороны РФ сообщило о создании "полосы безопасности" в Сумской области, куда вытесняют силы ВСУ из соседней Курской области. Судя по картам украинского проекта DeepState за 20 мая, под российским контролем находятся приграничные украинские села Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Идут бои за Локню и Беловоды.

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