Испанцев в Адажи буквально тошнит: иностранные солдаты жалуются на латвийские условия

По данным испаноязычного издания Infobae, миссия в Латвии является одной из важнейших международных миссий вооруженных сил. Помимо прочего, важны и материальные вложения в укрепление восточного фланга НАТО.

В Латвию были переброшены танки Leopard, боевые машины Pizarro и бронетранспортёры M-113. Техническое обслуживание этих машин – основная задача значительной части из 600 испанских военных, участвующих в миссии НАТО в Латвии. Однако выполнение этих обязанностей сопряжено с рисками для здоровья, подчёркивает ATME. Теперь вопрос находится в ведении испанской стороны, которая должна решить проблему.

1⃣ @_ATME pone en conocimiento de @Defensagob diversas incidencias que sufre el personal militar técnico que participa en la operación de la OTAN en Letonia, para que puedan ser solucionadas...#ATMEactua #FAShttps://t.co/LfrcBqcjIP pic.twitter.com/kKVIg9Qu7r — Asociación de Tropa y Marinería Española ATME (@_ATME) January 20, 2025

Ассоциация уже обратила внимание Министерства обороны Испании на имеющиеся недостатки.

Основные претензии касаются рабочей обуви и комбинезонов, которые не соответствуют размерам военнослужащих и не подходят для холодных латвийских зим. Однако, как отмечается в материале, текущую зиму в Латвии сложно назвать особенно суровой.

Кроме того, военные жалуются на отсутствие защитных очков. Выданные перчатки, по их словам, больше подходят для кладки кирпичей, нежели для работы механиков.

НВС знает о проблемах, обозначенных ATME

Портал «tv3.lv» связался с Национальными вооруженными силами, чтобы выяснить, насколько обоснованы жалобы испанских солдат и решается ли вопрос условий труда военнослужащих, проходящих службу в миссии НАТО.

НВС отмечает, что Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Многонациональной бригадой НАТО в Латвии определили проблемы, с которыми сталкиваются механики танков из Испанского национального элемента поддержки. По данным НВС, в настоящее время эти солдаты выполняют свои обязанности на военной базе «Адажи».

При этом в НВС подчёркивают, что обеспечение военных необходимыми ресурсами, включая средства защиты, – это ответственность стран, которые направляют своих военных в Латвию. «В данном случае вопросы должны быть адресованы Министерству обороны Испании», - указали в НВС.

НВС также отмечает, что ни одна другая страна, присутствующая на базе в Адажи, официально не сообщала о подобных проблемах.

Испанские военные жалуются на плохое самочувствие и тошноту

Президент ATME Марко Антонио Гомес в интервью Infobae España выразил беспокойство по поводу неадекватных средств защиты для работы с техникой.

«Возьмём, к примеру, беруши. Представьте, что техника в мастерских создаёт оглушительный шум, а выданы одноразовые беруши из пенопласта. Военным нужны каски с защитой от шума, иначе это угрожает их слуху», – заявил он.

Гомес также рассказал, что военным предлагали подписать документы о получении защитных очков, хотя на самом деле они их не получили. «Мы крайне обеспокоены», – подчеркнул он, призывая как можно скорее решить проблему.

Наибольшую угрозу, по его словам, представляют неисправности в мастерских базы в Адажи, где обслуживают танки и бронетехнику. По данным ATME, в мастерских сломана система вентиляции, из-за чего военные вынуждены работать в задымлённых помещениях. «Система отвода дыма не функционирует, и зимой приходится держать ворота открытыми. Механики постоянно вдыхают выхлопные газы», – жалуется Гомес.

«Люди жалуются на головные боли, тошноту, проблемы с дыханием и даже рвоту», – добавил он.

Жалобы испанцев для Спрудса сюрприз

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Прогрессивные) в комментарии для tv3.lv заявил, что не располагает информацией о каких-либо официальных жалобах от иностранного контингента по поводу условий службы в Латвии.

По его словам, например, датский контингент доволен условиями в Латвии по сравнению с другими странами.

Спрудс также отметил, что обеспечение военнослужащих всеми необходимыми средствами – это ответственность их стран. Латвийская сторона, в свою очередь, уделяет внимание, например, качеству питания в столовых, чтобы военные были довольны.