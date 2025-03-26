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Ищут все службы: в Литве после учений пропали трое иностранных солдат

Редакция PRESS 26 марта, 2025 12:32

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После учений на Пабрадском полигоне в Литве пропали трое иностранных солдат, сообщает Delfi.

Армия не комментирует, гражданами каких иностранных государств являются солдаты.

"Ищут все службы", - заявил агентству Elta представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.
Как указывает Департамент полиции, сообщение о ЧП поступило в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда во вторник вечером.

Сообщается, что в Пабраде после учений на Пабрадском полигоне пропали трое солдат и автомобиль. Обстоятельства выясняются. Департамент полиции пока не комментирует инцидент.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне демократ Гедримас Еглинскас сообщил радио LRT, что ему известно об исчезновении, но тоже не предоставил никакой дополнительной информации.
"Из армии и тех военных формирований, которые проводили учения, поступила просьба проявить осмотрительность в данный момент и не давать никаких комментариев. Давайте будем уважительны, давайте позволим всем процедурам работать. Полиция работает, и все элементы, которые должны быть задействованы, задействуются в этом расследовании", — сказал политик национальному вещателю.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также заявил, что не будет комментировать это расследование.
"Я пока не буду комментировать эту информацию, ведется расследование, но эта информация будет обобщена и доведена до сведения общественности, когда она станет точной", — сказал премьер журналистам в Вильнюсе.

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