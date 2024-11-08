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Иностранные студенты в Латвии: откуда и на кого они учатся?

© LETA 8 ноября, 2024 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Значительная часть обучающихся в Латвии иностранцев - граждане третьих стран, больше всего - из Индии. Не все полны решимости закончить учебу. Это подтверждается тем, что в прошлом году была аннулирована примерно тысяча видов на жительство и чаще всего причиной послужило исключение из вуза.

Лишь редкие студенты попадают в поле зрения ответственных служб из-за нелегальной занятости.

Возможности ускользнуть из поля зрения контролирующих инстанций, остаться в Латвии и действовать в серой экономической зоне достаточно широки.

Наибольшее количество иностранных студентов осваивает бакалаврские профессиональные и академические программы. Самыми популярными из них являются право, социальные и коммерческие науки (4140 студентов); здравоохранение и социальное благосостояние (3138); естественные науки, математика и ИТ (1531), а также инженерные науки (898).

Самое большое число иностранных студентов - в Рижском университете им. Страдыньша - почти 3000, в Рижском техническом университете - 2967, далее следует Высшая школа менеджмента информационных систем - 1374, а в остальных вузах иностранных студентов намного меньше.

Есть вузы, которые в привлечении студентов ориентируются на граждан ЕС и европейской экономической зоны, есть такие, где большое количество граждан третьих стран.

Спектр представленных стран очень широк, но больше всего студентов из Индии - 3040 (в этом году принято 897) и Узбекистана - 1069 (133).

Далее следуют страны ЕС: Швеция - 948 (110) и Германия - 724 (133).

Наибольшее число студентов из третьих стран - из Украины 689 (63) и Шри-Ланки 656 (149). На фоне остальных стран Балтии мы выделяемся самым крупным числом иностранцев, которые составляют 15% от общего числа всех обучающихся, заявил на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам развития человеческого капитала, науки и инноваций Янис Пайдерс.

Диплом о высшем образовании в год получают примерно 800 иностранных граждан. Это небольшое количество, чему причиной служит отсев во время учебы и неспособность выполнить требования высших учебных заведений, но есть и такие (особенно в медицине), которые начинают обучение здесь, а на 3-м или 4-м курсе возвращаются в страну своего проживания и заканчивают там, где появляются свободные места в вузах.

(Diena)

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