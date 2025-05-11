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Индия и Пакистан договорились о «полном и незамедлительном» прекращении огня при посредничестве США

Euronews 11 мая, 2025 13:42

Мир 0 комментариев

Две ядерные державы договорились о "перемирии" после четырёх ночей авиаударов по военным объектам друг друга. "Благодарю обе страны за проявленный здравый смысл", – написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Спустя несколько часов после очередного витка эскалации между Пакистаном и Индией президент США Дональд Трамп объявил, что при его посредничестве удалось убедить обе ядерные державы договориться о "немедленном и всеобъемлющем" прекращении огня.

Президент-республиканец написал в своей соцсети Truth Social, что стороны смогли прийти к соглашению по итогам "долгих ночных переговоров", поблагодарив Исламабад и Нью-Дели за "проявленный здравый смысл".

Сразу же после заявления Трампа глава МИД Пакистана подтвердил эту новость.

"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба для своего суверенитета и территориальной целостности", – заявил Исхак Дар на платформе X.

Индийский замминистра иностранных дел Викрам Мисри уточнил, что обе страны договорились прекратить все военные действия – на море и в воздухе – с 17:00 субботы.

Госсекретарь США Марко Рубио написал на платформе X, что он и вице-президент Джей Ди Вэнс провели переговоры с пакистанскими и индийскими официальными лицами, включая премьер-министров Нарендру Моди и Шахбаза Шарифа.

По его словам, правительства двух стран согласились на начало переговоров на нейтральной территории для обсуждения дальнейшей деэскалации.

После заключения этого соглашения Пакистан объявил, что вновь открывает своё воздушное пространство, которое было закрыто "до воскресенья", объявило в полдень местное авиационное управление. В Индии 32 аэропорта в северо-западной части страны были закрыты до дальнейшего уведомления.

Всего несколькими часами ранее в мире усилились опасению по поводу скатывания к полномасштабной войне, поскольку того, как рано утром Пакистан начал военную операцию против Индии, нанеся удары по нескольким базам, включая ракетный склад на севере страны, а пакистанские военные заявили, что созвано совещание органа, контролирующего ядерное оружие страны.

Однако позже министр обороны Пакистана заявил, что такой встречи не планировалось.

В пятницу по всему индийскому Кашмиру и священному для сикхов городу Амритсар в соседнем штате Пенджаб прогремели взрывы, а индийские военные заявили, что сбивают беспилотники в ходе самых жестоких боев с Пакистаном за последние почти три десятилетия.

 Со среды в общей сложности погибло 66 человек, согласно оценкам потерь с обеих сторон, которые не были подтверждены независимыми экспертами.

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