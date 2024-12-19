Им выступать негде? Очевидцы засняли концерт в одном из рижских трамваев. ВИДЕО

Визуально мужчина похож на известного латвийского виброфониста Андрея Пушкарева.
В одном из рижских трамваев выступили музыканты - мужчина и мальчик играли на ударных - старший на виброфоне, младший отбивал ритм на бубне. Оба встали в конце первого вагона.
Визуально мужчина похож на известного латвийского виброфониста Андрея Пушкарева.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина во время «прямой линии» о неотразимости ракетного комплекса «Орешник» и его предложение устроить «высокотехнологичную дуэль», ударив этой ракетой по Киеву, сообщает BBC.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина во время «прямой линии» о неотразимости ракетного комплекса «Орешник» и его предложение устроить «высокотехнологичную дуэль», ударив этой ракетой по Киеву, сообщает BBC.
После полутора лет расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило уголовный процесс о предполагаемых нарушениях при крупномасштабных закупках продовольствия для армии, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.
После полутора лет расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило уголовный процесс о предполагаемых нарушениях при крупномасштабных закупках продовольствия для армии, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.
Не хватает в жизни острых ощущений? Отправляйтесь зимой из Риги в Таллин на электромобиле - такой совет дает Роланд. На собственном опыте он пережил несколько не самых приятных часов своей жизни, оказавшись в непростой ситуации на дороге. И он уверен: если вздумаете повторить, скучно вам точно не будет!
Не хватает в жизни острых ощущений? Отправляйтесь зимой из Риги в Таллин на электромобиле - такой совет дает Роланд. На собственном опыте он пережил несколько не самых приятных часов своей жизни, оказавшись в непростой ситуации на дороге. И он уверен: если вздумаете повторить, скучно вам точно не будет!
Окончательный отчет парламентской комиссии Сейма по расследованию Rail Baltica теперь доступен общественности. В отчете говорится, что проект нельзя отменить, потому что не хватает денег. Замораживание проекта обойдется очень дорого, ибо Латвии придется вернуть Европейскому союзу 1,3 миллиарда евро, пишет ls.lv.
Окончательный отчет парламентской комиссии Сейма по расследованию Rail Baltica теперь доступен общественности. В отчете говорится, что проект нельзя отменить, потому что не хватает денег. Замораживание проекта обойдется очень дорого, ибо Латвии придется вернуть Европейскому союзу 1,3 миллиарда евро, пишет ls.lv.
Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?
Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?
С 22 декабря этого года по 1 января следующего года в расписании движения поездов будут внесены изменения в связи с праздниками. Некоторые региональные рейсы по маршрутам в Елгаве, Лиепае, Мадоне, Гулбене, Сигулде, Цесисе и Валмиере будут отменены или перенесены, сообщили представители акционерного общества "Pasažieru vilciens" (PV) агентству LETA.
С 22 декабря этого года по 1 января следующего года в расписании движения поездов будут внесены изменения в связи с праздниками. Некоторые региональные рейсы по маршрутам в Елгаве, Лиепае, Мадоне, Гулбене, Сигулде, Цесисе и Валмиере будут отменены или перенесены, сообщили представители акционерного общества "Pasažieru vilciens" (PV) агентству LETA.
Уже сообщалось, что в Москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма. Вчера, 17 декабря, от имени матери Яниса начался сбор средств на покрытие расходов, связанных с доставкой останков домой и организацией похорон.
Уже сообщалось, что в Москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма. Вчера, 17 декабря, от имени матери Яниса начался сбор средств на покрытие расходов, связанных с доставкой останков домой и организацией похорон.