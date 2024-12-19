Им выступать негде? Очевидцы засняли концерт в одном из рижских трамваев. ВИДЕО

Не хватает в жизни острых ощущений? Отправляйтесь зимой из Риги в Таллин на электромобиле - такой совет дает Роланд. На собственном опыте он пережил несколько не самых приятных часов своей жизни, оказавшись в непростой ситуации на дороге. И он уверен: если вздумаете повторить, скучно вам точно не будет!