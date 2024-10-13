В качестве автора инициативы указан некий Гвидо Оскар Грава. Он пишет, что в последнее время все чаще в различных зарубежных СМИ появляется информация о роли "Х" в открытых кампаниях дезинформации и распространении лжи, в том числе в лице самого владельца "Х" Илона Маска. Грава поясняет, что, по мнению Маска, ЕС выступает "против свободы слова и выражения", причем подобные высказывания стали типичной риторикой Маска.

Наряду с этим Грава отметил, что соцсеть "Х" не адаптировалась к требованиям Акта о цифровых услугах.

Грава призывает латвийскую общественность, Сейм и Национальный совет по электронным СМИ оценить соответствие "Х" интересам Латвии, его главной идеии и смыслу как соцсети.

Он считает, что с учетом нынешней геополитической ситуации в Европе Латвия должна показать пример в осуществлении подобных ограничений. "Это послужило бы образцом для других стран ЕС", - пишет Грава.

"Общество получило бы более качественную и чистую дигитально-информационную среду, перейдя на более широкое использование социальных и новостных медиа, в которых информационный поток регулируется и проверяется силами людей, а не искусственного интеллекта, что в "Х" является status quo", - утверждает представитель инициативы.

Кроме того, по его мнению, необходимо мотивировать нынешних пользователей "Х" переходить в "Фейсбук", "Дискорд" и на другие платформы соцсетей, которые, как считает Грава, выполняют обязательства Акта о цифровых услугах и служат интересам определенной целевой аудитории.