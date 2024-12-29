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Идет подготовка к встрече Нового года в Старой Риге: некоторые ограничения движения — уже сегодня

© LETA 29 декабря, 2024 10:25

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LETA

На время новогодних торжеств в Старой Риге будут действовать ограничения уличного движения, о чем информирует отдел внешней коммуникации Рижской думы.

С 8:00 29 декабря до 23:00 1 января закрыто движение транспорта, включая велосипеды и электросамокаты, на площади Пилс и на участке улицы, параллельной набережной 11 ноября, от Полю гате до Бискапа гате.

В это время в указанных выше местах будет запрещена также остановка и стоянка транспорта, при необходимости оставленные здесь транспортные средства переместят в другое место, где стоянка разрешена.

С 20:00 во вторник, 31 декабря, до 2:00 в среду, 1 января, при необходимости будут ограничивать или перекрывать движение на участке ул. Смилшу от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до ул. Вальню.

Новый 2025 год рижане и гости столицы будут встречать на нескольких площадях Старой Риги - Ратушной, Ливу, Домской, Пилс, на площади около Пороховой башни, на улице, параллельной набережной 11 ноября, между Полю гате и Бискапа гате, а также на участке ул. Калькю между ул. Вальню и бульваром Аспазияс.

Новогодние торжества будут длиться с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января. 

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