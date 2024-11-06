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Идем на рекорд! По количеству курильщиков Латвия обскакала соседей

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 10:40

Новости Латвии 0 комментариев

Во всех странах Балтии растет число курильщиков. Но наихудший показатель демонстрирует именно Латвия, где, согласно статистике, на данный момент курит каждый третий житель страны.

Согласно опросу Eurobarometer, опросившего десятки тысяч людей в 27 странах ЕС в возрасте от 15 лет, по количеству людей, любящих «посмолить», Латвия обогнала соседнюю Литву и Эстонию. Если в Литве (где количество курильщиков увеличилось на 1 процентный пункт) курят 29% населения, а в Эстонии (где число курильщиков скакнуло аж на семь процентных пунктов) – 25% граждан, то у нас пристрастием к табаку страдает 33% населения. И это самый худший показатель в Балтии.

Причем, как выяснилось в ходе опроса, латвийские курильщики отдают предпочтение не новомодным вейпам и электронным сигаретам, а самым обычным. Их ежедневно употребляют 80% курильщиков, а еще 5% используют курительный табак.

Что касается статистики по остальным европейским странам, то хуже, чем у нас, дела с курением обстоят в Болгарии, где дымит 37% населения, Греции (36%), Хорватии (35%) и Румынии (34%). А меньше всего этой пагубной привычке подвергнуты жители Швеции, где курят всего 8%, населения, Нидерландов (11%) и Дании (14%).

Остается добавить, что такое пристрастие латвийцев к потреблению табачной продукции крайне скверно сказывается на здоровье населения, увеличивая число онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких, но при этом обеспечивает стабильные поступления в бюджет. Причем денег, по мере повышения акцизного налога, год от года становится все больше.

Любопытно, что повышение цен на табачную продукцию отнюдь не отбивает у латвийцев желания бросить курить раз и навсегда. Наоборот – курильщиков становится все больше, так что надежды на то, что ситуация изменится после 2027 года, когда табак и его заменители снова подорожают, - нет.

Напоминаем, что из-за повышения акцизов в 2027 году цена за пачку сигарет вырастет на 46 центов, на пачку нагреваемого табака — на 19 центов, на 40-граммовую упаковку курительного табака — на 62 цента, на упаковку сигар или сигарилл (10 штук) — на 29 центов, а стоимость упаковки жидкости для заполнения электронных сигарет в 10 миллилитров подcкочит на 48 центов.

В Европейском союзе (ЕС) в 2023 году традиционные табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы и трубки) курили 24% населения, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2020 году.

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