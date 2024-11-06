Идем на рекорд! По количеству курильщиков Латвия обскакала соседей

Согласно опросу Eurobarometer, опросившего десятки тысяч людей в 27 странах ЕС в возрасте от 15 лет, по количеству людей, любящих «посмолить», Латвия обогнала соседнюю Литву и Эстонию. Если в Литве (где количество курильщиков увеличилось на 1 процентный пункт) курят 29% населения, а в Эстонии (где число курильщиков скакнуло аж на семь процентных пунктов) – 25% граждан, то у нас пристрастием к табаку страдает 33% населения. И это самый худший показатель в Балтии.

Причем, как выяснилось в ходе опроса, латвийские курильщики отдают предпочтение не новомодным вейпам и электронным сигаретам, а самым обычным. Их ежедневно употребляют 80% курильщиков, а еще 5% используют курительный табак.

Что касается статистики по остальным европейским странам, то хуже, чем у нас, дела с курением обстоят в Болгарии, где дымит 37% населения, Греции (36%), Хорватии (35%) и Румынии (34%). А меньше всего этой пагубной привычке подвергнуты жители Швеции, где курят всего 8%, населения, Нидерландов (11%) и Дании (14%).

Остается добавить, что такое пристрастие латвийцев к потреблению табачной продукции крайне скверно сказывается на здоровье населения, увеличивая число онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких, но при этом обеспечивает стабильные поступления в бюджет. Причем денег, по мере повышения акцизного налога, год от года становится все больше.

Любопытно, что повышение цен на табачную продукцию отнюдь не отбивает у латвийцев желания бросить курить раз и навсегда. Наоборот – курильщиков становится все больше, так что надежды на то, что ситуация изменится после 2027 года, когда табак и его заменители снова подорожают, - нет.

Напоминаем, что из-за повышения акцизов в 2027 году цена за пачку сигарет вырастет на 46 центов, на пачку нагреваемого табака — на 19 центов, на 40-граммовую упаковку курительного табака — на 62 цента, на упаковку сигар или сигарилл (10 штук) — на 29 центов, а стоимость упаковки жидкости для заполнения электронных сигарет в 10 миллилитров подcкочит на 48 центов.

В Европейском союзе (ЕС) в 2023 году традиционные табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы и трубки) курили 24% населения, что на 1 процентный пункт меньше, чем в 2020 году.