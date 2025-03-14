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И языки учить не надо: наушники уже переводят разговоры в реальном времени

© Meduza.io 14 марта, 2025 20:13

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Компания Apple собирается добавить в наушники AirPods функцию, которая будет переводить слова собеседника на другой язык в реальном времени, сообщает meduza со ссылкой на Bloomberg 13 марта.

Источники журналиста агентства Марка Гурмана заявили, что функцию представят в рамках обновления программного обеспечения AirPods позднее в 2025 году. Она будет связана с выходом iOS 19, обновленной версии операционной системы для айфонов.

По данным автора агентства, новая функция даст пользователям AirPods опыт, похожий на сериал «Звездный путь»: если человек, говорящий по-английски, услышит испанскую речь, айфон переведет ее и передаст на наушники пользователя на английском. В то же время слова человека, говорящего по-английски, будут переведены на испанский.

В компании Apple отказались от комментариев.

Как отмечает Bloomberg, новая функция AirPods — это часть масштабной модернизации программного обеспечения Apple, запланированной в 2025 году. Ранее агентство сообщило, что Apple собирается масштабно изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac, поменяв внешний вид операционных систем.

Компании — конкуренты Apple уже выпускают наушники с функцией перевода, так, например, она есть в наушниках Google Pixel Buds.

Фото агентства ЛЕТА

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