С таким сюрпризом столкнулась и Мара, о чем она рассказала в соцсети Threads. На опубликованной ею фотографии из Waze видно, что 1-е Лесное кладбище (1. Meža kapi) оказалось перенесено в другое место. Позже автор публикации добавила, что на самом деле «адрес» ее бабушки и дедушки все-таки остался прежним.

С похожими ситуациями сталкивались и другие пользователи. Отправляясь в Кулдигу или Тукумс, они неожиданно обнаруживали, что и эти города, судя по навигатору, «сменили» свое местоположение.