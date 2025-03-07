Хлопай и взлетай: секрет шикарных ресниц Реклама Редакция PRESS 7 марта, 2025 14:13 Реклама

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Хотите за месяц-другой вернуть длинные ресницы и природную густоту бровей? Вам потребуется немного терпения, пару минут в день и, скажем, сыворотка для ресниц и бровей Beotebal Lashes Pure с пептидами.

Многое человек получает в наследство от предков, это касается также формы и качества наших бровей и ресниц. В течение жизни их густота и цвет меняются в зависимости от многих причин - общего состояния организма (включая гормональный баланс), обмена веществ, уровня холестерина в крови, содержания витаминов и минералов, переживаемых стрессов и, конечно, возраста.

Вырастить ресницы гуще и длиннее того потенциала, который заложила в них генетика, не получится. Но сделать так, чтобы они выглядели максимально красиво в рамках своих, скажем так, стартовых природных возможностей, возможно!

Если вас огорчают поредевшие тусклые брови, обломанные редкие реснички глаз, то мы знаем, как вам помочь.

Почему они редеют и тускнеют

Почему выпадают волоски ресниц и бровей? Это, как мы уже говорили, происходит по разным причинам. Провоцирующими такую проблему внешними факторами могут быть: травмы и ожоги, некачественный перманентный макияж (разрушающий луковицы волоса), плохо проведенное (или слишком частое) ламинирование, активное выщипывание бровей (это повреждает фолликулы, и они уже не могут сформировать новый волос).

Внутренние факторы выпадения ресниц и «исчезновения» бровей часто становятся: гормональные изменения, прием гормональных препаратов, кожные инфекции, например, лишай или грибок, дерматологические болезни – подкожный клещ, псориаз, дерматоз, стресс, а также нехватка питательных веществ, особенно железа, цинка, витаминов группы В.

Как долго живут ресницы?

Реснички состоят из корня, который сидит на глубине века порядка 2 мм, и стержня, то есть той самой видимой части. Корень окружен фолликулом, как мешочком, в дно которого внедряется кожный сосочек, транспортирующий в волосок питательные вещества и кислород. К корню прикреплен пучок гладких мышц, предназначенных для подъема и опускания волосков.

На верхнем веке человеческого глаза количество ресниц варьируется от 100 до 200, средняя длина которых составляет около 10 мм. На нижнем веке – от 50 до 100 ресничек по 5-7 мм. Каждая живет примерно 150-200 дней, а потом выпадает, освобождая место для новой.

В среднем ресницы растут примерно на 0,1 мм в день, и полный цикл их роста занимает от 1,5 до 2 месяцев. Однако этот процесс не происходит одновременно для всех ресниц. Некоторые волоски находятся в фазе покоя в корне, другие в это же время активно растут или вот-вот выпадут. Таким образом, чтобы полностью сменить все ресницы на новые, здоровые, может потребоваться пара месяцев.

(!) Если вас огорчают поредевшие тусклые брови, обломанные редкие реснички глаз, то мы знаем, как вам помочь. Причем в максимально короткий срок (четыре недели), так как средство Beotebal Lashes Pure активная укрепляющая сыворотка с пептидами ускоряет рост ресничек и делает их более густыми, гибкими, сияющими.

Сила биотина, пантенола, пептида

Cредств для роста ресниц вроде бы немало, но почему многие выбирают именно Beotebal Lashes Pure cывороткe для ресниц и бровей с пептидами?

Все дело, конечно, в мощном составе препарата.

Во-первых, он содержит зародышевый пептид (SpecPed®BT1P), который стимулирует активность клеток фолликул ресниц (мешочек, в котором сидит корень ресницы), улучшает кровообращение и снабжение кожи век питательными веществами. Этот пептид также помогает уменьшить выпадение ресниц, делая реснички гуще, толще и здоровее.

Во-вторых, в сыворотке есть биотин (иначе - витамин B7), который эффективно питает кожу век, делая ее более мягкой и бархатистой. Биотин предотвращает различные последствия сухой и (или) потрескавшейся кожи, такие как шелушение и ощущение стянутости. А еще биотин стимулирует обменные процессы в клетках кожи, в результате чего она становится более эластичной и плотной.

В-третьих, в средство добавлен пантенол (провитамин В5), который оказывает сильное увлажняющее действие, стимулирует эпидермис и клетки кожи. Он усиливает рост и регенерацию, успокаивает и увлажняет нежную кожу век, а также предотвращает ее старение.

Кроме того, формула препарата включает в себя троксерутин, который обладает венотонизирующими и противовоспалительными свойствами, дает противоотечный эффект, а также антиоксидантную (снижает кислородное повреждение) активность.





Процессу более быстрого роста качественных ресниц со здоровой структурой помогает включенная в рассматриваемую сыворотку одноклеточная микроводоросль Исохрисис галбана (Isochrysis galbana), известная высоким содержанием липидов.

Назовем еще один компонент сыворотки - Myristoyl Pentapeptide-17, стимулятор выработки кератина, формирующего структуру волоса. Воздействуя на волосяные фолликулы, миристоил пентапептид-17 активизирует естественный рост ресниц и укрепляет их структуру!

Как использовать сыворотку?

Все просто: после того, как вы перед сном сняли макияж и умылись, с помощью аппликатора нанесите небольшое количество сыворотки одним движением

на кожу век по линии роста ресниц - на верхние и нижние веки. Не забывайте, если что, также и про брови! Эту процедуру надо повторять каждый вечер. Главное тут -регулярность.

(!) Посоветовавшись с фармацевтом возможно также курсом попринимать биотин (витамин В7), как безрецептурный медикамент под названием BEOTEBAL 10mg, воздействуя таким образом на укрепление ресниц и волос поддерживая их рост, так сказать, изнутри.

Биотин способствует укреплению волос и ногтей, улучшению состояния кожи. BEOTEBAL 10mg это БЕЗРЕЦЕПТУРНОЕ ЛЕКАРСТВО. Внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом по поводу применения препарата. Необоснованное применение медикаментов вредно для здоровья.

(!) Beotebal Lashes Pure cыворотка для ресниц и бровей с пептидами дерматологически и офтальмологически проверена.

Cправка. Первые видимые результаты улучшения густоты ресниц и бровей заметны через две недели, а через четыре отражение в зеркале будет вас по-настоящему радовать: хлопай ресницами и взлетай!

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