Днем пасмурная погода будет чередоваться с солнечной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах на побережье и местами во время грозы достигнет 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, днем также возможна гроза. Ветер — южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и, когда выглянет солнце, до +21 градуса днем.

