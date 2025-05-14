Государственных денег не существует: бизнесмен

-Так вот, очень важная мысль, которую следовало бы донести — и до нашего руководства, и до народа, и для людей, — что не существует государственных денег. Существуют только деньги налогоплательщиков. Весь наш бюджет формируется из денег налогоплательщиков. Есть государства, у которых существует еще природная рента, но у нас природной ренты нет. Поэтому весь наш бюджет формируется из налогов. А налоги генерирует только предпринимательство, ничто иное. Они не падают с неба. У нас в правительстве нет фонтана, из которого бьют деньги. Деньги приносит предпринимательство.

По мнению Милова, важно, чтобы это понимало общество в целом и важно, чтобы руководство государства доносило эту мысль до чиновников: предприниматели — не назойливые мухи, которые растаскивают деньги, а те, кто приносит эти деньги в бюджет.

«Проблема идет из советских времен, когда людям в течение десятков лет внушали, что государство вас поит, кормит, обувает, одевает, как будто государство генерирует бюджет. А на самом деле генерируют бюджет люди, а государство лишь его распределяет», — подчеркивает А. Милов.