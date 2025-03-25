Госдеп США: детали о мире в Украине — после прекращения огня

Детали о прочном мире между Россией и Украиной могут обсуждаться только после полного прекращения огня. Об этом в понедельник, 24 марта, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли Белый дом законными права РФ на аннексированные Россией украинские регионы.

Брюс подчеркнула, что в настоящий момент американские переговорщики работают над решением, которое устроило бы все стороны конфликта. "Суть того, что мы пытаемся здесь сделать, - обеспечить мир в этом регионе, в этих двух странах...Это единственное, на чем сосредоточен президент (Дональд Трамп - Ред.)", - заявила пресс-секретарь.

Переговоры РФ и США завершены в Эр-Рияде

Делегации России и США вечером 24 марта завершили переговоры в Эр-Рияде, сообщили российские госагентства ТАСС и РИА "Новости". Встреча продолжалась более 12 часов.

Днем ранее, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева. Украинская делегация после завершения встречи осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться результатов переговоров США и РФ. 25 марта состоится еще одна встреча украинской делегации с представителями США.

Территориальные уступки России

18 марта президент США Дональд Трамп провел вторую с момента своей инаугурации телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед разговором Трамп дал понять, что намерен обсудить с Путиным вопрос о том, какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня против Украины. По данным газеты The New York Times (NYT), администрация Трампа уже четко обозначила, что Россия может сохранить за собой контроль примерно над 20 процентами территории Украины.

Так, Вашингтон рассматривает возможность признания аннексированного Россией украинского полуострова Крым российской территорией в рамках будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины, написало 17 марта американское издание Semafor со ссылкой на два источника. В Белом доме также обсуждают возможность призвать ООН поступить аналогичным образом, рассказали собеседники издания.