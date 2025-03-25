Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Госдеп США: детали о мире в Украине — после прекращения огня

© Deutsche Welle 25 марта, 2025 10:11

Важно

Суть разногласий между РФ и Украиной можно будет обсуждать лишь после полного прекращения огня, заявили в Госдепе США.

Детали о прочном мире между Россией и Украиной могут обсуждаться только после полного прекращения огня. Об этом в понедельник, 24 марта, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли Белый дом законными права РФ на аннексированные Россией украинские регионы.

Брюс подчеркнула, что в настоящий момент американские переговорщики работают над решением, которое устроило бы все стороны конфликта. "Суть того, что мы пытаемся здесь сделать, - обеспечить мир в этом регионе, в этих двух странах...Это единственное, на чем сосредоточен президент (Дональд Трамп - Ред.)", - заявила пресс-секретарь.

Переговоры РФ и США завершены в Эр-Рияде

Делегации России и США вечером 24 марта завершили переговоры в Эр-Рияде, сообщили российские госагентства ТАСС и РИА "Новости". Встреча продолжалась более 12 часов.

Днем ранее, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева. Украинская делегация после завершения встречи осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться результатов переговоров США и РФ. 25 марта состоится еще одна встреча украинской делегации с представителями США. 

Территориальные уступки России

18 марта президент США Дональд Трамп провел вторую с момента своей инаугурации телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед разговором Трамп дал понять, что намерен обсудить с Путиным вопрос о том, какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня против Украины. По данным газеты The New York Times (NYT), администрация Трампа уже четко обозначила, что Россия может сохранить за собой контроль примерно над 20 процентами территории Украины.

Так, Вашингтон рассматривает возможность признания аннексированного Россией украинского полуострова Крым российской территорией в рамках будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины, написало 17 марта американское издание Semafor со ссылкой на два источника. В Белом доме также обсуждают возможность призвать ООН поступить аналогичным образом, рассказали собеседники издания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
4 реакций
4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвия отмечает День памяти жертв коммунистического геноцида

Новости Латвии 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили в столичном самоуправлении.

Сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили в столичном самоуправлении.

Читать
Загрузка

Зато нас было хорошо слышно: почему мы проиграли Англии в футбол?

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Самой большой проблемой для мужской сборной Латвии по футболу в матче против Англии стала блокировка англичанами стандартных положений, заявил в беседе с журналистами дебютант сборной Латвии Ник Слиеде.

Самой большой проблемой для мужской сборной Латвии по футболу в матче против Англии стала блокировка англичанами стандартных положений, заявил в беседе с журналистами дебютант сборной Латвии Ник Слиеде.

Читать

Дочь Раймонда Паулса решила вернуться в Латвию и разобраться с имуществом отца: СМИ

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Дочь маэстро Раймонда Паулса Анете решила продать свою квартиру во Франции и вернуться жить в Латвию. Она рассказала, что в Латвии нет недостатка в работе, что дом композитора в Балтезерсе нуждается в ремонте, как и квартира сестры ее отца, которую нужно отремонтировать, а также необходимо уладить вопросы с наследством, пишет la.lv со ссылкой на журнал «Privātā Dzīve».

Дочь маэстро Раймонда Паулса Анете решила продать свою квартиру во Франции и вернуться жить в Латвию. Она рассказала, что в Латвии нет недостатка в работе, что дом композитора в Балтезерсе нуждается в ремонте, как и квартира сестры ее отца, которую нужно отремонтировать, а также необходимо уладить вопросы с наследством, пишет la.lv со ссылкой на журнал «Privātā Dzīve».

Читать

Ринкевич ждет объяснений о пропущенном Латвией грузе героина

Новости Латвии 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет объяснений, почему в Латвии была пропущена крупная партия героина, о которой была информация у правоохранительных органов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет объяснений, почему в Латвии была пропущена крупная партия героина, о которой была информация у правоохранительных органов.

Читать

Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

Выбор редакции 10:28

Выбор редакции 0 комментариев

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Читать

Рижское колесо обозрения открывается

Важно 10:22

Важно 0 комментариев

Комплекс Рижского колеса обозрения в Пардаугаве сдан в эксплуатацию и откроется для посетителей в апреле, сообщили представители компании SIA «RPR Operators», которая реализует проект колеса обозрения.

Комплекс Рижского колеса обозрения в Пардаугаве сдан в эксплуатацию и откроется для посетителей в апреле, сообщили представители компании SIA «RPR Operators», которая реализует проект колеса обозрения.

Читать