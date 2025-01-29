Главное, чтоб не по-русски: Чекушин — о новых правилах парковки в Риге

-Коалиция "Перемен" меняет правила оплаты городских парковок.

Как вы думаете, что по их мнению очень важно сделать? Конечно же убрать из информационных сообщений о блокировке машин русский, а заодно и немецкий языки, оставив только латышский и английский.

По логике городских властей, именно это сделает жизнь рижан лучше.

Мы предложили не трогать языки, но как вы понимаете, у руля очень прогрессивно мыслящая коалиция и наше предложение было отклонено. (см. приложение).

Отдельно отмечу партию «Прогрессивных». Надо им отдать должное - их позиция последовательна. В Сейме они голосовали за то, чтобы убрать русский язык из частных банкоматов. В Риге продолжают свою «прогрессивную» политику.

Не оставайтесь дома в июне на муниципальных выборах. Нам нужна ваша помощь, чтобы противостоять этому. Помогите вернуть в город здравый смысл и больше работы по хозяйственным вопросам.