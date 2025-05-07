Где он был? В приют для животных доставили собаку, пропавшую пять лет назад

История пса, которого назвали Марко, невеселая. Её приют рассказал на своей странице в Facebook: "22 января 2020 года в Ulubele полностью анонимно, без микрочипа или какой-либо другой идентификации, от ловцов поступила собака в возрасте примерно шести лет, найденная на улице Салнас в Пурвциемсе, Рига. Чипировали/зарегистрировали, сделали прививки. Вероятно, стресс и тоска по предыдущей жизни сделали свое дело, и песик, пробыв в приюте всего шесть дней, во время прогулки сбежал.

Несмотря на то, что мы обследовали окрестности, разместили объявление о пропаже и сообщили об исчезновении в LDC, пес-мальчик как в воду канул. Все эти долгие годы о нем никто не заявлял. Возможно, собака вернулась в свой прежний дом, к своему человеку.

Его снова заметили одного на улице 1 мая, на улице Гранита в Риге, рядом с автозаправочной станцией. Как нам удалось выяснить у сотрудников АЗС, раньше эту собаку там никто не видел. Сейчас у собаки есть особая примета: огромная опухоль в области шеи и груди", - написали работники приюта.

Они планируют прооперировать животное.