«Где найти работу?» Экс-министру Линде Мурниеце советуют переквалифицироваться в учителя

"Сегодня подала заявку на занятие вакансии. Мотивационное письмо - еще хорошо, но в электронном письме мне самой показалось, что за свой CV нужно извиниться. Потому что с таким все боятся брать на работу - я бы тоже не знала, как быть с таким кандидатом".

Большинство комментаторов желают ей удачи, но есть и весьма едкие отклики на ее твит. Кто-то советует Мурниеце вернуться в политику, но она отвечает на это так: "Спасибо, но нет. Меня политика лишила слишком многого".

Советуют также искать работу в сфере обороны, поскольку прогнозируется, что она будет бурно развиваться, а также выучить еще один иностранный язык и переквалифицироваться в учителя. Вот некоторые из этих комментариев:

- Посмотрят год рождения и дальше читать не станут.

- В Латвии 55+ - хуже, чем покойник.

- Поступите в университет изучить второй иностранный язык - немецкий, испанский или французский, подайте заявку на работу в школе - возьмут с распростертыми объятиями. Если будете работать, например, учительницей немецкого, горя будете не знать - работа будет даже в 80 лет.

- У меня, правда, не настолько впечатляющий CV, но тоже основательный - хорошее образование, 7 лет опыта в сфере налогов, международные проекты, рабочие группы и т.д. Встала на учет как безработная, а мне на бирже труда такие: ну, мы не знаем, что с тобой делать. Может быть, хочешь быть администратором?

- Нет, ну это все классно, но было бы хорошо, если бы в CV была какая-нибудь строчка о том, что кандидат умеет на профессиональном уровне. В Латвии быть депутатом или министром - вовсе не показатель никаких навыков, у нас министром может быть любой фортепьянный мастер. А копать ты можешь?

- Теперь в секторе обороны много предложений, вы бы очень хорошо вписались.

- Я вспоминаю ваше время в политике. Извините, ничего хорошего там не было.

- На месте работодателя я бы спросил: это все хорошо, а работать вы работали?

- На кассу в Rimi без CV возьмут. Эго не позволяет.