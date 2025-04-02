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Forbes: Число долларовых миллиардеров в РФ обновило рекорд

© Deutsche Welle 2 апреля, 2025 08:45

Мир 0 комментариев

За последний год число долларовых миллиардеров среди граждан России достигло нового рекорда, следует из обновленного списка американского журнала Forbes. Некоторые из бизнесменов живут за пределами РФ.

За последний год в России значительно выросло число долларовых миллиардеров и их совокупное состояние. Оба показателя достигли рекорда, следует из обновленного списка американского журнала Forbes, опубликованного во вторник, 1 апреля.

Россия - пятая в мире по числу миллиардеров

Всего в списке значится 3028 человек. Больше всего представителей США (902), Китая (516), Индии (205) и Германии (171). На пятом месте по числу долларовых миллиардеров - Россия.

По данным на сайте англоязычной версии Forbes, число долларовых миллиардеров среди граждан РФ выросло за год со 120 до 140 человек, их совокупное состояние - с 537 млрд долларов до 580 млрд долларов. В то же время русскоязычная версия Forbes пишет, что число долларовых миллиардеров в РФ в 2025 году составило 146 человек, их общее состояние - 625,5 млрд долларов. Отмечается, что против 14 из 20 самых богатых россиян действуют те или иные западные санкции.

Согласно Forbes Russia, число россиян в списке миллиардеров и их общее состояние резко упали в 2022 году, после начала войны в Украине. С тех пор оба этих показателя росли и теперь превысили предыдущий рекорд, зафиксированный в 2021 году. Forbes ведет свой список с 1987 года.

Самые богатые россияне по версии Forbes

Второй год подряд богатейшим россиянином по версии Forbes признается основатель "Лукойла" Вагит Алекперов с 28,7 млрд долларов. За ним следуют главы "Северстали" и "Новатэка" Алексей Мордашов (28,6 млрд) и Леонид Михельсон (28,4 млрд) с семьями.

Согласно карточкам Forbes, многие из миллиардеров с гражданством РФ проживают в других странах. Например, Андрей Мельниченко - в ОАЭ, Михаил Прохоров - в Швейцарии, Петр Авен - в Латвии, Елена Батурина - в Великобритании.

Миллиардеры из других постсоветских стран

В списке Forbes 2025 года семь граждан Украины. Самый богатый из них - Ринат Ахметов с 7,9 млрд долларов. В перечень вошли и шесть граждан Казахстана, на первой строчке - Вячеслав Ким (7,1 млрд).

Самый богатый гражданин Грузии - Михаил Ломтадзе (5,9 млрд), глава казахстанского банка Kaspi. Второй и последний грузинский миллиардер в списке - Бидзина Иванишвили. Ему и его семье принадлежит 2,7 млрд долларов.

Единственный миллиардер среди граждан Армении - Рубен Варданян, находящийся в тюрьме в Баку за руководство сепаратистами в Нагорном Карабахе. Ему и его семье принадлежит 1,2 млрд долларов.

Среди стран Балтии миллиардеры есть только в Эстонии: это Кристо Кяэрманн (2,3 млрд) и Таавет Хинрикус (1,2 млрд).

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