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Доступность

Фармацевт на первом месте

Новости партнеров Редакция PRESS 25 апреля, 2025 14:23

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Жители Латвии самым доступным специалистом сферы здравоохранения считают фармацевта

По оценке латвийского населения самый доступный специалист здравоохранения – именно фармацевт. Так считает 44% респондентов, что существенно опережает долю опрошенных, считающих наиболее доступными семейных врачей, – такую оценку дали 29% опрошенных. Таковы результаты новейшего опроса общественного мнения, проведенного агентством Norstat.

Значительно меньше, или 12% самым доступным специалистом здравоохранения признали медсестру или помощника врача. Еще 7% опрошенных считают, что наиболее доступными являются специалисты неотложной медицинской помощи, а по мнению 6% населения врачи-специалисты, например, хирург, кардиолог.

«Фармацевт является незаменимым звеном системы здравоохранения в условиях большой загруженности и ограниченной доступности семейных врачей, особенно в регионах Латвии. Роль фармацевта становится все более значимой, ведь не секрет, что абсолютное большинство жителей в качестве главной проблемы сферы здравоохранения упоминают длинные очереди на оплаченные государством медицинские услуги. В отдаленных регионах фармацевт нередко становится единственными специалистом медицинской сферы, который незамедлительно может дать консультацию и помочь людям здесь и сейчас.

С учетом этих факторов важно укреплять роль фармацевтов в системе здравоохранения, обеспечивать их поддержкой и способствовать их интеграции в первичную медицинскую помощь. Mēness aptieka предоставляет возможность дистанционных консультаций фармацевта, а в случае необходимости обеспечивает доставку на дом медикаментов, в том числе рецептурных», –рассказывает член правления Mēness aptieka, фармацевт Елена Петришина.

Данные свидетельствуют, что фармацевт воспринимается как важное и доступное звено системы здравоохранения во всех социальных группах, особенно среди женщин, где 48% респондентов упомянули фармацевта как наиболее доступного специалиста. В разных возрастных группах фармацевты также высоко оцениваются. Например, 49% жителей в возрасте от 50 до 59 лет считают фармацевтов самыми доступными в вопросах медицинской помощи. Фармацевт не заменяет врача, однако он может понять, в какой ситуации можно лечиться без дополнительной консультации, а когда надо непременно обращаться к врачу.

Доступность фармацевтов в системе здравоохранения особо подчеркивают жители Земгале – здесь фармацевтов самыми доступными медицинскими специалистами считают 58%, в то время как из жителей Курземе на это указывают 48% респондентов, а в Латгале, Видземе и Риге – в среднем около 40%.

В сети Mēness aptieka работают более 750 фармацевтов и ассистентов фармацевтов, имеются как круглосуточные аптеки и аптеки с функцией изготовления лекарств, так и небольшие аптеки в регионах, а также аптеки в торговых центрах и медицинских учреждениях.

*Репрезентативный опрос населения в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat проведен в апреле 2025 года по всей Латвии. При этом было опрошено 1429 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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