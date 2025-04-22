Ездили пьяными, нарушали ПДД, ещё и огрызались: как мы Пасху отметили

Вчера в результате аварий в Курземе пострадали четыре человека, в Рижском районе — двое и в Видземе — один. Один из пострадавших был пешеходом, а двое — велосипедистами.

Вчера полиция задержала 13 водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения: по четыре в Латгалии и Курземе, по два в Рижском районе и Земгале и одного в Видземе. Восемь задержанных водителей находились в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что им грозит уголовное наказание, которое повлечет за собой конфискацию транспортного средства или взыскание его стоимости.

В свою очередь, вчера водителям было выписано 326 штрафов за превышение скорости: 58 ​​водителей были оштрафованы в Рижском регионе, 108 — в Видземе, 87 — в Латгалии, 38 — в Земгале и 35 — в Курземе. Трое водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция выписала 709 протоколов за нарушения правил дорожного движения.