Европа значительно увеличивает расходы на оборону: Еврокомиссия представила план на 800 млрд евро

"Это важный момент для Европы, и мы готовы сделать шаг вперед", - заявила фон дер Ляйен.

План "ReArm Europe" предусматривает мобилизацию около 800 млрд евро на оборонные расходы с целью обеспечения безопасности Европы.

Глава Еврокомиссии призвала приостановить действие строгих бюджетных правил, чтобы позволить государствам ЕС увеличить расходы на оборону.

"Мы живем в самые серьезные и опасные времена. Мы живем в эпоху вооружения, и Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону", - подчеркнула фон дер Ляйен

Эти средства пойдут на поддержку Украины и позволят "нам взять на себя больше ответственности за нашу собственную безопасность", сказала глава Еврокомиссии.

Как сообщила фон дер Ляйен, Еврокомиссия предоставит государствам ЕС ссуды на сумму 150 млрд евро, которые они смогут использовать для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны, приобретения артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, дронов и систем противодействия, а также для других нужд - от кибербезопасности до военной мобильности.

Она выразила надежду, что вместе с частным капиталом и дополнительным финансированием Европейского инвестиционного банка план поможет привлечь около 800 млрд евро на укрепление обороны.

Новый план является частью предложений, которые фон дер Ляйен представила странам ЕС в преддверии саммита их лидеров в четверг.